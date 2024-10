O Povo é História

Há 25 anos

1999. BRASIL

Assaltam casa de Renato Aragão

Quinze homens armados com fuzis e granadas assaltaram a casa de Renato Aragão na madrugada de ontem. O humorista mora na Estrada do Pontal (no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio), mas não estava em casa. Aragão, a mulher, Lilian, e a filha Livia, de nove meses, estão em São Paulo desde quinta-feira. Os assaltantes chegaram numa kombi, vestidos de preto.

1999. ESPORTES

Maior revelação do xadrez cearense

Aos 12 anos, Edson Fonseca é considerado a maior revelação do xadrez cearense nos últimos tempos, Convocado para a Seleção Brasileira, ele disputou os Jogos Pan-Americanos da modalidade em Curitiba, no período de 30 de setembro a sete de outubro deste ano. Edson terminou a competição no 22º lugar geral, sendo o segundo brasileiro melhor colocado no evento.

Há 35 anos

1989. CIDADES

Paralisação na Agricultura

Os servidores da Delegacia Federal do Ministério da Agricultura no Ceará continuam em greve. São médicos-veterinários, agrônomos, agentes de inspeção e pessoal da área administrativa, que entre outras atividades, são responsáveis pela fiscalização de produtos de origem animal e vegetal, além dos insumos agropecuários. Exigindo a equiparação salarial com o pessoal no INCRA.

1989. CIÊNCIA

Sonda Galileu será lançada

Cabo Canaveral (EUA) - A contagem regressiva para o lançamento, hoje de manhã, da nave espacial Atlantis, suspensa há cinco dias devido a falhas em um computador de um motor, foi reiniciada ontem. A Atlantis leva a bordo a sonda nuclear ao planeta Júpiter. O relógio começou a funcionar às 12h01 min, quando foi dada a chamada tradicional conclamando.

Há 45 anos

1979. INTERNACIONAL

Condenado a 15 anos o dissidente

Pequim - O mais destacado dissidente jovem da China foi condenado ontem, a 15 anos de prisão, acusado de ter oferecido segredos sobre a guerra sino-vietnamita a um estrangeiro, e de promover agitações para derrubar o Governo. O julgamento do jornalista Wei Jingshang, de 29 anos, foi o primeiro aberto ao público do grupo de dissidentes jovens, detido no inicio deste ano.

1979. MUNDO

João Paulo II: um ano como Pontífice

Cidade do Vaticano - O papa João Paulo II recebeu telegramas de todo o mundo, cumprimentando-o pelo primeiro aniversário de sua eleição. A pedido do Papa, o primeiro não-italiano nos últimos 455 anos, não houve comemorações especiais e o Vaticano funcionou normalmente. A unica diferença foi o hasteamento da bandeira do Papa em todos os prédios do Vaticano.