O Povo é História

Há 50 anos

1974. NACIONAL

Aumento à base do salário-mínimo

Brasília - Projeto de lei que regula a locação de prédios urbanos e dá outras providências, foi encaminhado ontem ao Congresso Nacional pelo presidente Ernesto Geisel, determinando, entre outras, medidas, que, após 30 de novembro de 1974, o aluguel só poderá ser reajustado toda vez que seja elevado o salário-minimo legal e na mesma proporção em que se elevar o valor.

1974. BRASIL

Oficialização do jôgo do bicho

Brasília - Fontes autorizadas do Ministério da Fazenda admitiram ontem que a Caixa Econômica Federal está elaborando um estudo com visitas a exploração do jogo do bicho, a fim de arrecadar recursos para a implementação de programas educacionais e sociais do Governo. Na Caixa, no entanto, os informantes habituais se negaram a comentar o assunto.

Há 60 anos

1964. INTERNACIONAL

O afastamento de Krustchev

Surpresa, emoção e preocupação foram as primeiras reações em Washington em face da demissão de Nikita Krustchev. Os círculos oficiais negam-se a fazer qualquer declaração. Nos meios políticos, recorda-se que o govêrno dos Estados havia depositado muitas esperanças na sinceridade demonstrada por Krustchev a respeito do seu firme propósito.

1964. MUNDO

Detonou a primeira bomba atômica

Pequim, 17 (FP) - A China Comunista fêz explodir, ontem, uma bomba atômica na região ocidental do País, realizando, assim, sua primeira prova nuclear. - anunciou a agência Nova China. "A nossa bomba atômica é um tigre de papel". Esta frases é de Mao Tse Tung e continuou: "Pensávamos assim e continuamos com êste pensamento", afirmou o Govêrno chinês.

Há 70 anos

1954. CONFLITO

Prisão de freiras na Polonia

Viena, - Centenas de freiras estão sendo presas na Polônia, segundo os depoimentos de fugitivos da cortina de ferro. Uma húngora que fugiu recentemente para o mundo livre, após oito anos num campo de trabalhos forçados na Russia, disse que mais de uma centena de freiras polonesas, húngoras e checoslovacas vivem em cinco campos de trabalho forçado perto de Irkutsk.

1954. ESPORTES

Três clubes na "lanterninha"

Os resultados da terceira rodada do segundo turno do Campeonato Cearense de Futebol, quando a chamada "Batalha da Classificação" atingiu seu "climax", vieram colocar na "lanterna" do certame três times. O Gentilândia, que estava com 11 pontos perdidos, foi derrotado pelo Usina e ficou em igualdade de condições com o time de Otavio Bonfim; o Fortaleza.