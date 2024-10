O Povo é História

Há 20 anos

2004. BRASIL

Fósseis começam a ser devolvidos

Um carregamento de fósseis retirados ilegalmente da região do Cariri cearense foi embarcado ontem no Rio de volta ao local de origem. A Polícia Federal decidiu entregar as 3.500 peças com peixes petrificados, apreendidas num galpão da zona portuária carloca, em agosto de 2001, ao Museu de Paleontologia da Universidade Regional do Cariri (Urca).

2004. ECONOMIA

Pulso telefônico sobe 3,3%

A partir do dia 1º de novembro, as contas de telefone fixo ficarão mais caras. Além do aumento de 6,89% em junho referente a 2004, um acréscimo percentual extra, da ordem de 8,7%, já havia sido autorizado pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), em meados de agosto, correspondente à aplicação do reajuste de 2003, que tinha sido postergado.

Há 30 anos

1994. INTERNACIONAL

Dia 26, Israel e Jordânia selam a paz

O tratado de paz israelense-jordânia será assinado oficialmente na próxima quarta-feira, 26, no novo posto fronteiriço entre os dois países, situado no Vale de Araba, ao Norte do Golfo Pérsico, declarou ontem, em Acaba, Jordânia, um porto-voz jordaniano. O tratado de paz, selado segunda-feira, provavelmente será assinado pelos dois chefes de Governo.

1994. ESPORTES

Mudança irrita Bernardinho

A inspeção da Federação Internacional de Vôlei no Ginásio do Mineirinho, ontem à tarde, provocou a mudança de local de treinamento da Seleção Brasileira Feminina de Vôlei e irritação no técnico Bernardo Rezende. "A gente sabe das coisas em cima da hora", reclamava Bernardinho, no saguão do hotel Real Pálace, após os treinos da manhã.

Há 40 anos

1984. FORTALEZA

Troleibus é exposto

O ônibus elétrico cedido pela Prefeitura de São Paulo ficará em exposição a partir de hoje, na Praça do Ferreira, a fim de que a população possa dar a sua opinião sobre o projeto do prefeito César Cals Neto, que visa incorporar este tipo de veículo ao sistema de transportes coletivos de Fortaleza. O troleibus ficará exposto no local até o próximo dia 15 de novembro.

1984. FUTEBOL

Fase preliminar terá 464 jogos

Rio - A nova fôrmula de disputa do Campeonato Brasileiro de 85 proposta pela Confederação Brasileira de Futebol, conciliatória aos interesses de clube e federações, apresenta como destaque o agrupamento, em duas chaves de 10, dos 20 melhores clubes do Brasil, classificados no "ranking" da CBF, no período de 71 a 84. Em outras duas chaves de 12 clubes cada.