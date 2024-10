O Povo é História

Há 20 anos

2004. BRASIL

Morre vaca de R$ 2,4 milhões

Uma descarga elétrica provocada pela queda de um poste de rede de energia elétrica matou uma vaca cotada em R$ 2,4 milhões, na Fazenda Fortaleza, em Valparaíso (SP). A Asteca, uma zebu nelore PO (pura de origem), de três anos de idade, pastava com outras 19 vacas quando foi atingida. O animal tinha sido premiado como Grande Campeã nas cinco principais exposições pecuárias.

2004. COTIDIANO

Preso grupo que aplicava golpes

A Polícia Federal desencadeou uma operação em âmbito nacional que resultou, no início da manhã de ontem, na prisão de 12 pessoas em Fortaleza e outras 41 nos estados do Maranhão, Tocantins e Pará. Todas estão sendo acusadas de atuarem como hackers. O golpe praticado pela quadrilha gira em torno de R$ 80 milhões. Há 10 meses as investigações estavam sendo realizadas.

Há 40 anos

1984. MUNDO

Afundado pesqueiro espanhol

Lond's End (Grã-Bretanha), Madri - Um pesqueiro espanhol afundou ontem, depois que dois barcos-patrulha irlandeses o perseguiram, enquanto fugia, ao ser surpreendido pescando ilegalmente em águas territoriais da República da Irlanda - anunciou a Guarda-costeira. Acrescentou que os 16 tripulantes foram resgatados. Uma perseguição de cinco horas.

1984. ECONOMIA

Restringe compras do Brasil

Bogotá - A Colômbia impôs restrições para importações procedentes do Brasil e Chile, em uma medida destinada a equilibrar sua balança comercial, segundo anunciou o Instituto Colombiano de Comércio Exterior-Incomex. As importações brasileiras afetadas com as restrições incluem produtos químicos e borracha sintética. Agora estão sujeitos a uma licença prévia.

Há 60 anos

1964. CEARÁ

Rodovia Fortaleza-Baturité

Continuam paralisados os trabalhos de recuperação da rodovia Fortaleza-Baturité, com exceção do trecho Aracoiaba-Baturité, de seis quilômetros, que está sendo preparado para a asfaltagem, o que se dará no início do próximo ano, se houver verbas suficientes. Enquanto isso, os carros que transitam por aquela movimentada via, vivem quebrando, em face dos enormes buracos.

1964. NACIONAL

Reajustes salariais

Brasília - O deputado Herbert Levy apresentou à consideração da Câmara dos Deputados projeto de lei que estabelece que os reajuste salariais nas empresas privadas se farão com base nos indices de desvalorização monetária, apurados, "a posteriori" pelo Ministério do Trabalho, de seis em seis meses, independentemente de acôrdo entre empregadores e empregados.