O Povo é História

Há 50 anos

1974. INTERNACIONAL

Não vão explorar petróleo Mexicano

Oklahoma City (EUA) - Os Estados Unidos não terão qualquer participação na exploração do petróleo mexicano afirmou o presidente Luis Echeverria ao seu colega norte americano, Gerald Ford. Ford rece que os Estados Unidos terão acesso ao petróleo mexicano, mas aos preços internacionais de acordo com a orientação da OPEP. Echeverria foi claro ao dizer, numa entrevista.

1974. NACIONAL

Mau tempo pode adiar foguete

Natal - A presença de chuvas, nuvens e ventos com velocidades superiores a 14 nós, poderão marcar o adiamento do disparo, previsto para hoje, entre 10 e 14 horas, do foguete "Sonda II C", primeiro de uma série de dois que serão lançados da Barreira do Inferno, embora seja improvável que isto aconteça porque o tempo tem se apresentado muito bom nos últimos dias nesta Capital.

Há 60 anos

1964. POLÍTICA

Ceará vai exportar frutas

O Ceará se prepara para iniciar a exportação de frutas para o exterior, notadamente para os Estados Unidos. Exposição de motivos nêsse sentido foi enviada ao Departamento de Economia Rural, por algumas firmas interessadas em vender aos estrangeiros grandes partidas de abacaxi, mamão e banana. Atualmente, o Estado exporta apenas o caju e seus derivados.

1964. MUNDO

Criticam a queda de Krutchev

ROMA - Vários partidos comunistas europeus criticaram os métodos usados para o afastamento de Krutchev ou manifestaram apreensão pelo fato. Dos PCs importantes no quadro europeu, sômente um, o francês, ainda não se manifestou a respeito. As declarações mais importantes foram as dos PCs da Noruega, Itália e Inglaterra. Friheten, foi o que levou suas criticas mais longe.

Há 70 anos

1954. CONFLITO

A crise Egito-Israel

Cairo - "A Grã-Bretanha levou ao conhecimento do governo egipcio que não pensava que o Egito usaria o direito de impedir a passagem, pelo Canal de Suez, de mercadorias não militares destinadas a Israel" - revelou ás imprensa egipcia o sr. Anthony Nutting, ministro de Estado do Foreign Office. Acrescentou seu desejo de ver resolvida pacificamente a situação egipcio-israelita.

1954. ESPORTE

America x Ferroviario

Abrindo a quarta rodada do certame cearense de futebol, pelejarão hoje à tarde, no Estádio Presidente Vargas, as equipes representativas do América, um dos vice-lideres da tabela, e do Ferroviário, terceiro colocado e separado apenas um ponto do seu antagonista. Tudo indica que teremos no "field" do Benfica, esta tarde, um dos melhores prélios do returno.