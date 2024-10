O Povo é História

Há 65 anos

1959. ESPORTES

Botafogo x Flamengo (Amanhã)

RIO - Dando prosseguimento a terceira rodada do Campeonato Carioca de 1959 estarão em luta, hoje, à noite, no Maracanã, as equipes do Vasco e do Bangú, e, em Filgueira de Melo, o São Cristóvão enfrentará a equipe do América. Concluindo a terceira rodada haverá, amanhã, à tarde, mais quatro embates: no Maracanã, o Botafogo estará defendendo a posição de líder.

1959. CIÊNCIA

Cratera feita pelo Lunik II

MOSCOU, 24 (F.P.) - "A Imagem da cratera formada na Lua pela queda do "Lunik II", que se poderia localizar com o auxilio de poderosos telescópios, será fixada fotograficamente pelos próximos foguetes cósmicos soviéticos", - escrevem os cientistas russos Staniukov e Dlunevskaya em "Komsomolskaya Pravda", citada pela agência Tass. Assinalam os cientistas soviéticos.

Há 75 anos

1949. POLÍTICA

Combate à praga do gafanhoto

Levando em conta a necessidade de articular esforço para tornar mais eficiente o combate á praga do gafanhoto que, periodicamente, ocasiona enormes prejuizos á lavoura, debilitando a econômia nacional, o governo brasileiro acaba de promulgar o Convênio Inter-americano de Luta Contra o Gafanhoto, firmado em Montevideu, em julho de 1947.

1949. INTERNACIONAL

Aliança militar dos paises arabes

Cairo - O pacto de segurança coletiva proposto pelo Egito no Conselho da Liga Arabe seria a aliança geral mais estreita e mais precisa já conseguida entre aqueles paises, tendo por objetivo consolidar o bloco de resistência contra o estrangeiro. O jornal "El Ahram", comentando o projeto, salienta que "não impediria a conclusão do tratado especial entre a Siria e o Iraque.

Há 85 anos

1939. MUNDO

O City of Flint foi detido

A Comissão Maritima dos Estados Unidos recebeu uma comunicação informando que o cargueiro norte-americano City of Flint foi preso por um navio de guerra alemão no Oceano Glacial Artico. Novas informações recebidas pela Comissão Maritima adiantam que o City of Flint, depois de preso pela belonave alemã, ficou entregue a uma tripulação composta de homens.

1939. BASKET-BALL

Praia x Ceará e Maguari x Nautico

A quadra do Maguari voltará hoje a funcionar, sendo teatro de duas otimas pelejas em que reunirá as equipes do Praia x Ceará e Maguari x Nautico. Reina acentuada dose de otimismo em torno do desenrolar do primeiro encontro entre Praia x Ceará, pois é opinião geral que o match proporcionará fases interessantes e uma disputa das mais renhidas, pois o Ceará com a aquisição que fez.