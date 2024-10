O Povo é História

Há 20 anos

2004. ÚLTIMAS

Hamid Karzai vence eleição

O presidente interino Hamid Karzai conseguiu obter a maioria do total dos votos na eleição presidencial no Afeganistão, ocorrida no dia 9, com mais de 94% da apuração encerrada, tornando-se o primeiro líder eleito democraticamente da história do país, informou-se de Cabul. Seu principal rival, o ex-ministro da Educação aceitou a derrota, apesar de fazer ressalvas.

2004. BRASIL

Lançado protótipo de foguete

O Brasil lançou com sucesso no sábado o protótipo de um foguete espacial, a primeira experiência desse tipo depois do acidente que há pouco mais de um ano matou 21 pessoas na base de Alcântara (MA), informaram ontem, em Brasília, fontes oficiais. O protótipo VBS-30 foi lançado no Centro de Lançamentos de Alcântara e se manteve por sete minutos em um ambiente.

Há 30 anos

1994. INTERNACIONAL

Golpe fatal nas esperanças

O atentado que matou domingo o candidato presidencial Gemini Dissanayake e outras 57 pessoas, Sri Lanka desferiu um golpe fatal nas esperanças de negociar o fim do sangrento conflito com os separatistas tamis, luta iniciada há mais de 10 anos. Como conseqüencia do atentado, a primeira-ministra Chandrika Kumaratunga cancelou as negociações de paz previstas para ontem.

1994. FAMOSOS

Morre o ator Raul Julia

O ator norte-americano de origem portorriquenha Raul Julia, que atuou em "O Beijo da mulher Aranha", morreu ontem em um hospital de Long island, nos EUA, segundo revelou um porta-voz de sua família em São João (Porto Rico). Raul Julia, 54, que foi vítima de um derrame cerebral a 16 de outubro passado, em Nova York, onde estava hospitalizado desde essa data.

Há 40 anos

1984. FORTALEZA

Obra pára por ordem da Capitania

Depois de ter obtido o alvará de construção da Secretaria de Obras e Urbanismo da Prefeitura, a despeito da polêmica gerada pela oposição dos que queriam a preservação histórica e paisagística da Praia de Iracema, o projeto do edifício de 18 andares que será construído no local do antigo restaurante Lido teve um novo entrave. Foi a Capitania dos Portos, que ordenou.

1984. REFORMA

Rodoviária não pode receber ônibus

Onze anos após a sua inauguração, o Terminal Rodoviário João Thomé sofrerá reforma estrutural. É que os novos ônibus, adquiridos pelas empresas, são mais altos do que a passarela dos passageiros. Alguns até encostam e outros nem conseguem ultrapassá-las. A Suterce promete solução urgente, que será o rebaixamento do piso com o conseqüente sistema.