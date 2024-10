O Povo é História

Há 25 anos

1999. INTERNACIONAL

De la Rúa defende retomada

O presidente eleito da Argentina Fernando de la Rúa, defendeu ontem, na primeira entrevista coletiva depois de vitorioso, a retomada da confiança no Mercosul, que atravessa sua pior crise em razão da disputas comerciais e tarifárias. "Que seja para o bem de todos e não para o mal de alguém" - disse De la Rúa falando à imprensa em Buenos Aires, parafraseando o poema nacional.

1999. CIDADES

Carga de merenda escolar roubada

Agentes da Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos e Cargas (DRFVC) apreenderam na tarde de ontem uma carga de merenda escolar que havia sido tomada de assalto no último dia 8, no município de Itapajé. A merenda estava sendo vendida em dois estabelecimentos comerciais dos bairros da Barra do Ceará e do Quintino Cunha. Avaliada em R$ 73 mil. Mais de 60% da merenda.

Há 35 anos

1989. TRAGÉDIA

Vinte pessoas morrem soterradas

São Paulo - Pelo menos 20 pessoas, a maioria crianças, segundo moradores, morreram sob os escombros dos 58 barracos soterrados pelo deslizamento de aproximadamente 100 metros cúbicos de terra que despencaram no final da tarde de terça-feira, sobre a favela da Vila Nova República, nos fundos do cemitério Gethsemani, no bairro do Morumbi, Zona Sul da Capital.

1989. NACIONAL

Xavantes reagem à cessão

Cuiabá - Um grupo de 502 indios Xavantes, do total de 1.200 que vivem na reserva de São Marcos, localizada na região do Vale do Araguaia, no leste de Mato Grosso, assinaram um documento, dirigido ao presidente Sarney, no qual protestam contra o decreto presidencial de nº. 97.596, de 30 de março deste ano, que cede de parte do seu território para o Exército.

Há 45 anos

1979. BRASIL

As normas de censura

Brasília - O Conselho Superior de Censura criou ontem em sua primeira reunião desde que foi regulamentado, duas comissões, uma para analisar as normas de censura para cinema, teatro e televisão e outra para examinar o novo Código de Menores, para saber até que ponto ele está inserido na realidade do desenvolvimento cultural de nosso povo. Aprovada ainda o seu regimento.

1979. REGULAMENTO

Aprovada reforma salarial

Brasília - Com as galerias da Câmara tomadas por lideres sindicais de todo o País e de vigilantes de Brasília, que estão em greve, o Congresso Nacional aprovou ontem à noite o substitutivo apresentado pela Comissão Mista que examinou o projeto da nova politica salarial, que determina o reajuste de seis em seis meses.Senador José Lins (Arena-Ce), admitiu algumas alterações.