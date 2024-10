O Povo é História

Há 35 anos

1989. CIDADES

Metalúrgicos decidem pela greve

Reunidos na manhã de ontem, os metalúrgicos decidiram pelo indicativo de greve. O Sindicato da categoria, que está à frente das negociações (salariais) da data-base da categoria, informou que as propostas apresentadas pelos empregadores não condiz com a realidade e ferem a Constituição federal em vigor. O piso salarial dos metalúrgicos do Ceará é um dos mais baixos.

1989. INTERNACIONAL

González vence as eleições

Madri - Computados 85,7% dos votos das eleições parlamentares de ontem, o Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE), de Felipe González, elegeu 172 deputados, faltando-lhe só quatro para obter a maioria absoluta. O anúncio foi feito pelo vice-presidente do Governo e número dois do partido governante, Alfonso Guerra, às 23h30min locais (22h30min GMT).

Há 45 anos

1979. ESPORTES

Junior é cortado da Seleção

O lateral Júnior, do Flamengo, submetido a exames pelos médicos Lidio Toledo e Mauro Pompeu ontem à noite, nas Paineiras, foi cortado da Seleção Brasileira que enfrenta o Paraguai amanhã à noite no Maracanã, pela Copa América, e para seu lugar foi convocado Marco Antonio, do Vasco, que vai começar o jogo na lateral esquerda. A se apresentar hoje, ao técnico Cláudio.

1979. POLÍTICA

Mais 4 exilados retornam ao País

Rio - Mais quatro exilados retornaram, hoje pela manhã ao País, desembarcando no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, sendo todos liberados sem problemas. O primeiro deles foi Elinor Mendes Brito, que presidiu a frente unida dos estudantes do Calabouço, tendo saído em 1971, na condição de banido uma vez que foi trocado pelo embaixador suiço Giovanni Enrico Bucher.

Há 55 anos

1969. NACIONAL

Brasil com nôvo presidente

1. Desde a manhã de hoje, o general Garrastazu Médici é, efetivamente, o nôvo Presidente da República. A cerimônia do juramento constitucional ocorreu perante o Congresso, reunido em sessão especial, seguindo-se a transmissão do cargo no Palácio da Alvorada. 2. As mais altas personalidades do mundo político, administrativo e militar estiveram presentes, registrando-se, igualmente.

1969. FORTALEZA

Levantamento decidirá sôbre ônibus

Um levantamento que ainda está em execução é que determinará se a Prefeitura vai ou não retirar os ônibus da Praça José de Alencar, se diminuirá seu número ou quais as providências necessárias para a maior segurança do pedestre naquele logradouro, e o embelezamento do local, preconizadas pela reforma da praça, anunciada para janeiro próximo.