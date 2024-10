O Povo é História

Há 30 anos

1994. ESPORTES

Meninas do vôlei: 3X0 para Cuba

"Vice-campeão, vice-campeão". O grito ritmado da torcida no Ginásio do Ibirapuera, depois da derrota da Seleção Brasileira Feminina de Vôlei por 3 x 0 (15/2, 15/10 e 15/5 para a de Cuba, foi sábio e serviu como um duplo reconhecimento. Primeiro, a campanha histórica das brasileiras, que conquistara uma colocação inédita para o vôlei feminino do País.

1994. POLÍTICA

Itamar quer intervenção

O presidente Itamar Franco recebe em audiência, hoje, às 16 horas, no Palácio do Planalto em Brasília o Governador do Rio, Nilo Batista (PDT), disposto a convencê-lo da necessidade de o Governo federal assumir o comando da segurança pública no Estado. De acordo com o Ministro da Justiça, Alexandre Dupeyrat, a União quer impor um comando único nas polícias, nomeando oficiais de alta.

Há 40 anos

1984. ECONOMIA

Notas de 10 mil e 50 mil circularão

O Departamento Regional do Banco Central do Brasil em Fortaleza já tem estocadas as cédulas de Cr$ 10 mil e de Cr$ 50 mil que serão lançadas oficialmente amanhã durante solenidade nas dependências da Casa da Moeda à qual deverá comparecer o Presidente da República.A circulação dessas novas notas, em âmbito nacional, começará no próximo dia 5.

1984. MUNDO

Jovem saltou o Muro de Berlim

Berlim - Um jovem alemão-oriental de 17 anos de idade conseguiu atravessar o temido Muro de Berlim, nas primeiras horas de ontem, em meio de uma chuva de balas disparadas pelos sentinelas comunistas. A Polícia de Berlim Ocidental declarou que o jovem sofreu apenas um ligeiro ferimento, ao escalar as barreiras e saltar no bairro de Neukoeln em Berlim Ocidental.

Há 50 anos

1974. INTERNACIONAL

Arafat vai ser reunir com Hussein

Rabat - O rei Hussein, da Jordânia, e o líder guerrilheiro palestino, Yasser Arafat, concordaram em se reunir em Mmã, num prazo de dez dias, para discutir como negociar a paz com Israel - anunciou o rei Hussein II, do Marrocos. Se a reunião entre os dois dirigentes rivais for concretizada, poderiam ser reavivadas as esperanças de êxito das negociações de paz no Oriente Médio.

1974. CONFLITO

Renuncia a única mulher

Jerusalém - Shulamait Aloni, a única mulher do Gabinete israelense, renunciou ontem, em sinal de protesto contra o retorno de politicos religiosos ao Governo de coalizão do primeiro-ministro Yitzhak Rabin. Numa segunda votação, os três representantes do movimento reformista, liderados por Shulamait Aloni, ministro sem pasta, resolveram separar-se do Governo.