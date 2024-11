O Povo é História

Há 25 anos

1999. CIDADES

Pistolagem faz 23 vítimas em 99

Nos primeiros dez meses deste ano, foram registrados 23 crimes de pistolagem no Ceará - em média 2,3 por mês. Há 10 anos - de janeiro a outubro de 1988 - ocorreram em todo o Estado oito crimes praticados por pistoleiros. Naquele ano, o Governo estadual prometia acabar com os assassinatos por encomenda. Delegados especializados foram designados para investigar as mortes.

1999. CEARÁ

Falta de espaço dificulta enterros

Embora seja uma cidade de pequeno porte, Cascavel, a 60 quilômetros de Fortaleza, já enfrenta o problema de saturação no principal cemitério do município, o São José. Localizado na área central e sem condições de ser ampliado, pois está cercado por residências, pontos comerciais e escolas, o local já não dispõe de espaço para a construção de túmulos.

Há 45 anos

1979. MUNDO

Mais de 60 mortos em desastre

Cidade do México - Foram resgatados 66 cadáveres, entre os restos de um avião DC-10 - da empresa norte-americana Western Airlines, procedente de Los Angeles com 89 pessoas a bordo, que caiu ontem enquanto aterrissava em meio à neblina, no aeroporto desta Capital e precipitou-se contra dois prédios, segundo funcionários da Cruz Vermelha e testemunhas.

1979. ESPORTES

Garra paraguaia elimina Brasil

O decepcionante empate de 2 x 2 com o Paraguai, ontem à noite, no Maracanã, que decretou a desclassificação do Brasil na Copa América, retrata fielmente a atual fase de desorganização do futebol brasileiro, envolvendo toda uma conjuntura, desde os clubes até o CND, órgão máximo do desporto nacional. A verdade é que a CBD não encarou a Copa América com a devida seriedade.

Há 65 anos

1959. DESABAMENTO

Pequena cidade mexicana soterrada

Cidade do México, 31 - (FP) - Continua-se sem se saber a sorte de 800 habitantes da destruída aldeia de Minatletan, no Estado de Coelma. Teme-se que hajam perecido sepultados pelo deslocamento de terra causado pelo temporal que arrazou a aldeia. Até agora, foram recolhidos os corpos de trezentas vítimas. Segundo os cálculos, o numero de mortos oscila entre 300 e 800.

1959. POLÍTICA

Manobra para aprovar a mensagem

A requerimento do lider do Prefeito, as Comissões de Legislação e de Finanças da Câmara reuniram-se, na manhã de ontem, para discutir e oferecer parecer a mensagem numero 21. Esperavam os vereadores da maioria governista que as comissões dessem os seus pareceres ontem mesmo. Mas, os seus planos não funcionaram como era esperado.