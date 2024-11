O Povo é História

Há 20 anos

2004. COTIDIANO

Ponte virou obstáculo

Inaugura em 1997 para facilitar o acesso entre Fortaleza e Caucaia, a ponte José Martins Rodrigues, mais conhecida como ponte sobre o rio Ceará, beneficia, diariamente, milhares de pessoas que cruzam os seus 633 metros. Mas, para o meio ambiente já são sete os anos de prejuízos. As colunas de sustentação da ponte instaladas no leito do rio impedem o fluxo normal.

2004. ECONOMIA

Brasil perde mercado exportador

A Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) divulgará amanhã um estudo mostrando que o Brasil está perdendo gradualmente suas preferências comerciais em países que firmaram acordos com os Estados Unidos (EUA), como o Chile e o México, e que há risco de novas perdas no âmbito do Grupo Andino, formado por Colômbia, Peru e Equador.

Há 40 anos

1984. MUNDO

Assassinato de Indira é vingado

A violência que eclodiu na Índia, em conseqüência do assassinato da primeira-minisra Indira Gandhi, provocou ontem cerca de 120 mortes e ferimentos em outras centenas. A maior parte em represálias contra pessoas da religião "sikh", a qual pertenciam os assassinos de Indira. O toque de recolher por periodo indeterminado foi estabelecido em Nova Déli.

1984. INVESTIGAÇÃO

Alho não está contaminado

Brasília - O alho importado da Espanha não está contaminado com a substância cancerígena-hidrasida maleica, sendo próprio para consumo. Esta foi a conclusão das análises feitas no Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde (INCOS) conforme disse ontem seu diretor, Eduardo Peixoto. Peixoto disse que foram testadas 34 amostras do alho recolhidas.

Há 60 anos

1964. ESPORTES

Fortaleza ganhou

Passando um susto tremendo no primeiro tempo, o Fortaleza conseguiu manter-se líder quando marcou quatro a um sôbre o Usina Ceará, num segundo tempo dramatico e que fêz vibrar a torcida tricolor. O Usina Ceará abriu a contagem no 1º tempo por intermédio de Luis Francisco, mas não suportou a reação do Fortaleza na segunda etapa, onde Didica assinalou três tentos.

1964. INTERNACIONAL

Porque Nikita Kruschev foi afastado

Moscou - (FP) O ex-Primeiro Ministro Nikita Kruschev solicitou demissão ontem, por escrito, do Comitê Central do Partido Comunista e do Sovietes Supremos, após 30 anos de serviços prestados aos dois organismo, perdendo com isso os últimos cargos oficiais que ocupava na União Soviética. O pedido de demissão foi apresentado após a distribuição entre os organismos.