O Povo é História

Há 30 anos

1994. POLÍTICA

Anuncio do Ministério em dezembro

O Presidente eleito, Fernando Henrique Cardoso, deverá anunciar os integrantes de seu Ministério somente na última semana de dezembro. Fernando Henrique não quer antecipar as indicações para não causar problemas ao Governo do presidente Itamar Franco, disseram assessores do Presidente eleito. A nomeação de qualquer integrante do novo governo esvaziaria a autoridade.

1994. POLÍCIA

PM inicia operação gigante

Por determinação do comandante da Polícia Militar, coronel Manoel Damasceno de Souza o Estado Maior da PM, a partir de hoje, realizará a "Operação 48 horas de Desarmamento" na Grande Fortaleza, cujas fronteiras serão fechadas, bem como no Interior do Estado. A medida tem como objetivo bloquear as vias de acesso e de saída do município de Fortaleza através de barreiras.

Há 50 anos

1974. INTERNACIONAL

Incêndio causa a morte de 88

Seul - A Polícia atribuiu a um fumante descuidado o incêndio em um hotel, que causou a morte de 88 pessoas, em sua maioria presas no interior de uma de uma boite. Um sobrevivente diz que os empregados do clube noturno tinham fechado a única saida, ao que tudo indica para forçar os clientes a pagar suas contas. Foi o quinto grande incêndio em Seul em menos de três anos.

1974. NACIONAL

Reforma penitenciária

Brasilia - Modificações no plano de construções de estabelecimentos penais, mediante convênio com o Governo Federal, foram autorizadas pelo Presidente Geisel, acolhendo exposição de motivos do Ministro da Justiça Sr. Armando Falcão. De acordo com a decisão do Governo, poderão ser beneficiados com auxilio financeiro da União de todos os Estados, Territórios.

Há 70 anos

1954. MUNDO

Proposta dos soviéticos

Nova Iorque, 4 - A União Soviética apresentou á Comissão Politica Especial da Assembléia Geral da ONU, que está estudando a questão da admissão de novos membros nas Nações Unidas, um projeto de resolução. Pelos termos dêsse projeto, a Assembléia Geral da ONU convida o Conselho de Segurança a "examinar de novo os pedidos de admissão de Albânia, República Popular".

1954. FORTALEZA

Entrará em vigor no dia 10

Por motivo do desvio e intensificação do tráfego de ônibus para o Cemitério São João Batista, no Dia de Finados, deixou de entrar em vigor, naquela data, a recente Portaria da Inspetoria Estadual do Trânsito, segundo a qual seria abolido, a partir do dia 1º, o estacionamento prolongado dos coletivos na Praça do Ferreira, medida visando ao descongestionamento.