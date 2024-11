O Povo é História

Há 55 anos

1969. ASSASSINATO

O grupo de Carlos Marighella

São Paulo, 6 - Agentes do DOPS e da Polícia Federal, com a colaboração das autoridades militares, continuam tomando os depoimentos dos padres detidos nas últimas horas, na cap. paulista, e que possibilitaram a diligência policial da qual resultou o cerco do líder Carlos Marighella, morto quando tentava escapar. Os presos já denunciaram outros implicados na subversão.

1969. INTERNACIONAL

Polícia enfrenta estudantes

Centenas de policiais ocuparam ontem o famoso Instituto de Tecnologia de Massachusetts, fazendo retroceder cêrca de 500 manifestantes contra a guerra no Vietnã, que haviam foi formado uma linha de protesto em frente ao edifício de laboratório. Várias pessoas sairam feridas, apesar de não terem sido usadas bombas de gás lacrimogêneo, mas só cassetetes.

Há 65 anos

1959. FORTALEZA

Voltará ao regime do pisca-pisca

Ainda êste mês, Fortaleza terá que suportar novo e rigoroso racionamento de energia elétrica, quase tão intenso quanto o que se verificou, há algum tempo. É que a turbina de marca "Westinghouse", da usina do Mucipe, terá que passar por completa revisão, sendo esperado, para isto, técnico da "Westinghouse" do Brasil. A notícia nos foi transmitida pelo major César Cals.

1959. MUNDO

Bômba atômica no Saara

NAÇÕES UNIDAS, 6 - Vinte países membros da ONU, que discutem a suspensão das experiências nucleares, convidaram urgentemente a França de desistir de fazer explodir uma bômba atômica, no deserto do Saara. O delegado canadense contestou a soberania francêsa sôbre o Saara, afirmando que o govêrno do Kenis está alarmado pelas invenções francêsas.

Há 75 anos

1949. EXPLOSÃO

Ia destruindo a cidade mexicana

México, 7 - Uma fortíssima série de explosões devastou, na manhã de ontem, o centro comercial da cidade de Irapuato, situado a cerca de 250 quilometros desta capital. Foram encontrados 10 corpos carbonizados. As explosões começavam com o depósito de gás e na fábrica de moveis, propagando-se rapidamente o fogo por outros depósitos. Toda a área era tomada pelas chamas.

1949. ESPORTES

Empatando com o "Ferrim"

Com o sensacional empate alcançado frente ao Ferroviario, sabado ultimo, o Gentilandia manteve-se invicto, nessa segunda etapa do Campeonato Cearense de Futebol, após emendar três compromissos de suma importancia. Transpôs, assim, o gremio "academico" as principais barreiras, pois empatou com o Fortaleza por 1 x 1, suplantou o "Ceará" por 3 x 2.