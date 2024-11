O Povo é História

Há 20 anos

2004. COTIDIANO

Moradores esperam indenização

O Edifício Philomeno Gomes, imóvel de mais de 50 anos localizado no Centro, só espera pela conclusão do processo de desapropriação e indenização para ser demolido. É o que informa a Companhia Cearense de Transportes Metropolitanos (Metrofor), que operará o metrô de Fortaleza. A demolição do prédio, prevista no projeto do Metrofor, ainda resiste pela insistência.

2004. ÚLTIMAS

Amed Qorei pede calma aos grupos

O primeiro-ministro palestino, Ahmed Korei, fez ontem uma rara visita à Faixa de Gaza para conversar com grupos palestinos rivais, visando a negociar a manutenção da calma nos territórios controlados pela Autoridade Nacional Palestina (ANP) caso o líder Yasser Arafat venha a morrer, em Paris. Com Arafat sendo tratado num hospital militar francês.

Há 30 anos

1994. INTERNACIONAL

Mesquita de Hebron será reaberta

O Governo de Israel tomou ontem em Jerusalém, uma decisão definitiva de reabrir o Túmulo dos Patriarcas, santuário na Cisjordânia que está fechado desde fevereiro quando o colono judeu Baruch Goldstein matou a tiros 29 fieis palestinos. O gabinete do primeiro-ministro Yitzhak Rabin aprovou a reabertura do local hoje com novas medidas de segurança.

1994. POLÍTICA

Governo Fernando Henrique

A transição para o governo do presidente eleito, Fernando Henrique Cardoso, começa oficialmente hoje, a menos de dois meses da posse, marcada para 1º de janeiro. Os integrantes da equipe de transição serão distribuídos em seis locais de trabalho. Com isto, o novo governo pretende evitar que se reedite o chamado "Bolo de Noiva", sede da transição do governo de Collor.

Há 40 anos

1984. FORTALEZA

Quase pronta a Borges de Melo

O prolongamento da Avenida Borges de Melo será inaugurado no tempo previsto, ou seja no dia 10 de dezembro. A via está com 80 por cento de seus trabalhos concluidos, segundo Sérgio Augusto Nogueira, estudante de engenharia. O projeto global da continuação da Borges Melo prevê sua ligação com a Avenida Washington Soares (perimetral).

1984. LEGISLAÇÃO

"Hotel parador" é irregular

Hotel parador é uma classificação inexistente na legislação brasileira de turismo, segundo informação do Presidente da Emcetur, Sabino Henrique. Ele disse também que qualquer estabelecimento hoteleiro, seja qual for a denominação que recebe, teria, para ser instalada, que contar com a vistoria da empresa. O "hotel" que está sendo construído na Luciano Carneiro.