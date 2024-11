O Povo é História

Há 70 anos

1964. ESPORTES

Espetáculo de rara beleza

Peleja rara, de caracteristicas empolgantes e sensacionais será travada amanhã à tarde, no Estádio Presidente Vargas, quando, pela primeira vez, em tantas o Fla, da Guanabara estará disputando uma partida oficial contra clube cearense. Por esta e outras razões a refrega de amanhã à tarde está empolgando toda a população cearense e atraindo para esta capital.

1964. CENTENÁRIO

Missão Velha comemora centenário

Amanhã, dia oito de novembro, o Municipio de Missão Velha estará comemorando o seu primeiro centenário, quando um extenso programa de inaugurações será cumprido. O Municipio Centenário receberá, nêsse dia, os seus filhos ilustres, espalhados por êsse Brasil em fora, além das mais altas autoridades estaduais. Será lançada, ainda, a pedra fundamental do nôvo mercado.

Há 80 anos

1954. POLÍTICA

Já redigida, a emenda aumentando

Os deputados governistas continuam no propósito de emendar a Constituição do Estado, de modo a aumentar o número de cadeiras da Assembléia e aproveitar candidatos a deputados que não lograram ser eleitos. A emenda em referência, já recebeu o número de assinaturas exigido pela Constituição e deverá ser apresentada em plenário nestes próximos dias.

1954. CEARÁ

Estão matando mil jumentos

Num cercado, á rua Marechal Deodoro, nesta capital, estão sendo sacrificados (mortos), em média, de novecentos a mil jumentos por mês. Como pode parecer, não se trata de um plano organizado para extinguir a espécie, e sim, da necessidade do aproveitamento das suas cabeças para delas serem extraidos os elementos essenciais que compõem a vacina anti-rábica.

Há 90 anos

1944. EUA

Vitoria de Roosevelt

A America do Norte escolheu o seu novo presidente. Pelo menos as indicações procedentes de todos os cantos do pais não deixam mais duvidas de que Roosevelt venceu, se bem que os resultados não sejam completos. Mesmo no Estado de Nova Iorque, de que Dewey é governador, o "Daily News" concedeu a vitoria a Roosevelt. Indicam que Roosevelt venceu nas cidades de Syracusa, Rochester.

1944. GUERRA

A marcha da guerra

As forças do marechal Montgomery continuam a limpar duas pequenas bolsas alemãs, ao sul do Mosa. Ambas as bolsas estão sendo gradualmente dissipadas. Não ha nenhuma alteração posição do general Dempsey em ambos os lados do saliente holandês. As forças britanicas continuam ali a sitiar Meieji, enquanto o Primeiro Exercito Estadunidense está limpando a arca da floresta.