O Povo é História

Há 25 anos

1999. CIDADES

Quadrilha desvia R$ 600 mil

Uma quadrilha de estelionatários, que quitava fraudulentamente multas e taxas do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), foi desarticulada pela Polícia Civil. Segundo o delegado César Wagner Maia Martins, o grupo conseguiu se apoderar de cerca de R$ 600 mil com as multas. Quatorze pessoas estão sendo indiciadas pelo crime e o líder do grupo está foragido.

1999. FORTALEZA

PMF: proposta de pagar férias

Ontem à tarde, em uma reunião com a direção da Emlurb, Ouvidoria Geral do Município e Sindfort, foi mantida a proposta da Prefeitura de pagar somente as férias simples dos garis, mas com um terço a mais por cada ano de serviço. A negociação sobre a porcentagem de insalubridade pelo tempo de trabalho, ainda não foi definida. Os garis querem 40% de insalubridade.

Há 35 anos

1989. TRANSPORTES

Unidade taximétrica em vigor dia 20

A partir do próximo dia 20, o sistema de medição e cobrança para as corridas de táxi em Fortaleza vai mudar. Trata-se de um indexador criado através de medida federal e Fortaleza será a última Capital do País a adotar o novo método. Mas a sua principal função é evitar que o taxista cobre um preço alterado da corrida. Cada quilômetro percorrido corresponderá a uma UT.

1989. INTERNACIONAL

Abre o Muro de Berlim

A Alemanha Oriental anunciou ontem a abertura do muro de Berlim e de outros postos de fronteira para permitir a livre emigração de milhares de pessoas interessadas em buscar a liberdade no Ocidente. Estima-se que cerca de 1 milhão de alemães desejam tentar a vida no lado capitalista. Um porta-voz informou que o Governo estava revogando todas as restrições.

Há 45 anos

1979. CHACINA

Chacina no Zaire com 215 mortos

Paris - Cerca de 200 jovens, com idades entre 17 e 28 anos, foram assassinados no Zaire por soldados, segundo informou em Paris a Federação Internacional para os Direitos do Homem. Segundo as informações, 15 pescadores que testemunharam o ato também foram assassinados, tendo a chacina ocorrido as margens do Rio Lubilanshi, na Provincia oriental de Kasai.

1979. MUNDO

Iranianos recusam mediação da OLP

Teerã - Os estudantes muçulmanos fizeram um refém norte-americano, amarrado e de olhos vendados desfilar ontem perante milhares de manifestantes que gritavam "morte a Carter, ianques vão embora", enquanto a radio estatal iraniana afirmava que o encarregado dos negócios norte-americanos, Lowell Bruce Laingen foi preso. O presidente Jimmy Carter cancelou a viagem.