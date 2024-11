A homenagem que Juàzeiro devia ao Padre Cícero

* desde 1928: As notícias reproduzidas

nesta seção obedecem à grafia da

época em que foram publicadas.

Acendem-se, à noite de hoje, através de dispositivo eletrônico, as luzes do monumento ao padre Cícero Romão Batista, erguido pela Prefeitura Municipal de Juàzeiro do Norte na escarpa do Hôrto. O monumento tem dimensões gigantescas, medindo, o pedestal, 8 metros e, a estátua, pròpriamente dita, 17 metros. São, portanto, ao todo 27 metros de cimento armado, compondo uma comovente manifestação de aprêço e respeito à memória de um dos mais afirmativos lideres religiosos e comunitários de nosso tempo: o padre de Cícero Romão Batista.

A iniciativa custou à Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte soma superior a NCR$ 100.000.00. Essa quantia pouco representa se tivermos em vista que o monumento será uma magnifica atração turistica. Pode-se dizer que, já a partir dêste ano, as correntes de turismo de romaria, serão bastante incrementadas em consequência de sua inauguração. Tanto assim que são esperados, pelas autoridades, mais de 150.0000 peregrinos procedente de tôdas as regiões do País, especialmente dos Estados Nordestinos.

O povo do Juàzeiro do Norte tem, por conseguinte, sobejas razões para vibrar de alegria. De braços abertos, no Hôrto, estará sempre, a partir de hoje, o padre Cícero Romão Batista, que anima com a chama da fé a cidade que êle criou e viu crescer. A cidade que é hoje como sempre, centro de fé e de trabalho.

01 de novembro de 1969

Juàzeiro inaugura hoje uma das maiores estátuas do mundo

Juàzeiro do Norte - (Dos enviados do O POVO, Assis Taveres, Morais Né e Alcebiades Silva) - Tôdas as pensões estão lotadas e enorme legião de romeiros se presta acampada sob árvores e tendas armadas nas ruas, inclusive procurando acomodações na cidade do Crato, e, ainda ontem, sômente de Recife, chegaram 18 ônibus, enquanto as cancelas do Trânsito registram, a esta altura, uma entrada de veículos duas vêzes maior do que no ano passado.

Calculadamente, 200 mil devotos do Padre Cícero pernoitaram, de ontem para hoje, em Juàzeiro, concorrendo para uma forte onda de calor, e tentando conseguir hospedagem em quartos alugados, casas de familias, instituições de caridade e nos abrigos municipais mas não se registrou, até o momento, nenhum desastre fatal de veiculos, tendo a Policia prendido 20 perigosos ladrões.

Romarias

Antecedendo a data oficial das romarias ao tûmulo do Padre Cícero, que é 2 de novembro, amanhã, portanto, são permanentes os deslocamentos de devotos ao local onde estão os restos mortais do taumaturgo e, na matriz de Nossa Senhora das Dores, são celebradas cinco missas para atender o grande número de comunhões, o mesmo ocorrendo nas demais igrejas e nas instituições religiosas. A maior quantidade de carros que chegam, constantemente à cidade, é de Recife e Alagoas. Observam-se os mais diferentes tipos de promessa e grende profusão de fé no Padre Cícero Romão Batista, como visivelmente se nota na atitude da grandiosa massa, que, neste período, transforma Juàzeiro na Jerusalém cearense.

Estátua

A estátua do taumaturgo de 17 metros, com 8 metros de pedestal e erguida sôbre o pico de 700 metros, é, no momento, a grande admiração dos romeiros e uma das maiores atrações que já se pôde observar em festas religiosas em todo Norte e Nordeste. No entender das autoridades eclesiásticas que assistem os devotos do Padre Cícero, a renda em esmolas de mais de três mil cruzeiros novos, depositada, no cofre da Matriz das Dores no ano passado, êste ano alcançará o duplo, porque, a esta altura o número de peregrinos já é muito maior do verificado em igual período de 1968. Também porque a previsão é de que, de hoje até amanhã, a cidade receberá metade da legião que chegou até ontem.

Comércio

No movimento no comércio, apesar da escassez de dinheiro, é de causar surprêsa, pois não se tem acesso fácil a qualquer casa comercial, porque estão tôdas superlotadas durante o dia e até tarde da noite. O comércio de rua também apresenta grande movimentação e uma rigorosa fiscalização do Estado do Municipio mantêm-se de plantão, realizando visitas constantes a todos os pontos comerciais da cidade. Talvez, em anos anteriores, nunca se tenha constatado preços tão altos como os dêste ano, desde a tapioca e o pé-de-moleque vendidos nas barracas do centro e no subúrbio aos santos e reliquias que todos os romeiros se sentem na grandiosa obrigação de comprar. Também os preços das acomodações, mesmo em pequenos e desconfortados quartos ou em casos de familias pobres, que aproveitam para alugar pequenas dependências de seus casebres estão muito elevados, considerando-se o aumento do custo de vida do ano passado para cá.



01 de novembro de 1969

Padre Cícero faz de Juàzeiro a Jerusalém cearense

O Juàzeiro que hoje ganha a segunda maior estátua do Brasil, em altura, é, na verdade: dois: o Juàzeiro das crendices religiosas, das romarias, das promessas e do sobrenatural, diagnosticado num estudo sociológico da SUDEC, e o Juàzeiro econômico, da indústria e do comércio, contraposto ao primeiro.

A cidade mistica circula há 80 anos em volta da legenda de um padre Cícero taumaturgo e chegou a escrever História e fazer a sedição descrito por Rodolfo Teófilo. A cidade polo de desenvolvimento tem dezenas de fábricas, como empório comercial respeitável, 224 educandários e 16 mil estudantes, ruas iluminadas a vapor de mercúrio e aguarda a instalação de uma Faculdade de Ciências Contábeis e a inauguração do "Romeirão", o maior estádio futebolistico do Norte-Nordeste Rural, com 36 mil lugares.