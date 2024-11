O Povo é História

Há 40 anos

1984. ESPORTES

Jogo tem sabor de clássico

Fortaleza e Guarani fazem o castelão esta tarde um jogo com sabor de clássico aos 2 sua vitória interessa pena de perderem a segunda fase do retorno se der fortaleza o restante das partidas será apenas para cumprir a tabela pois o tricolor decidi em 2 jogos o turno com o Ceará dono da primeira etapa o leão continuou sem Carlinhos e Pedro Basílio enquanto o guarda nicho da completa.

1984. MUNDO

Nicarágua quer defender-se

O Coordenador da Junta de Governo da Nicarágua, Daniel Ortega, que acaba de ser eleito Presidente do seu país, em eleições populares, disse ontem, falando a jornalistas estrangeiros, que os nicaraguenses "têm direito de adquirir os meios que considerarem necessários para sua defesa, diante da crescente ameaça de uma invasão de tropas norte-americanas".

Há 50 anos

1974. INTERNACIONAL

Árabes vão baixar preço do petróleo

Três produtores de petróleo do Golfo Pérsico - Arábia Saudita, Qatar e União dos Emirats Árabes - decidiram ontem diminuir os preços do produto, numa tentativa de reduzir "os lucros excessivos das grandes companhias estrangeiras e o beneficiar consumidor". Outros três grandes produtores da região - Kuwait, Irã e Iraque - opuseram-se à decisão. A cisão levantou dúvidas.

1974. MORTOS

Ônibus do 4º BEC vira - mata quatro

Quatro mortos e 15 feridos foi o saldo de uma virada de ônibus, ontem pela manhã, na ponte do Rio Salgado, em Lavras da Mangabeira. O coletivo transportava funcionários do 4º BEC, que vinham de Barreiras, Estado da Bahia, para Crateús, onde era sediada aquela unidade militar. Vinham votar. Os mortos foram encontrados entre ferros retorcidos do veiculo.

Há 60 anos

1964. ARTE&CULTURA

Cecília Meireles, "Poeta-maior"

Com a morte de Cecília Meireles, ocorrida ontem, a inteligência brasileira, que enfrenta hoje uma das suas maiores crises, sofre, em menos de um mês mais uma perda irreparável. Pois não é possível olvidar que, poucos dias antes de a grande poetisa partir, já Alvaro Moreira, Antonio Maria e Anita Mafaltti haviam feito, também, a sua viagem definitiva.

1964. BASQUETE

FCB anuncia grande promoção

Espetáculo de alta padrão técnico, porém de baixo indice disciplinar, viveu ontem a quadra da América com os jogos finais dos torneios de basquetebol e volibol alusivos ao transcurso de mais um aniversário de fundação do grmio da rua Rodrigues Junior. Inicialmente jogaram as equipes de volibol feminino do Náutico e do América. A partida foi pontilhada de lances sensacionais.