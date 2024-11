O Povo é História

Há 20 anos

2004. ÚLTIMAS

Parentes e amigos fazem protesto

Tristeza e revolta marcaram ontem à noite à missa de dois meses de morte dos soldados da Aeronáutica Francisco Cleuman Fontenele Filho, 20, e Robson Mendonça Cunha, 19, encontrados com um tiro na cabeça, cada, no interior da Base Aérea de Fortaleza (BAFz). Familiares e amigos realizaram um protesto em frente à Capela Nossa Senhora de Loreto.

2004. MUNDO

Tumulto no enterro de Arafat

O falecido presidente da Autoridade Nacional Palestina (ANP), Yasser Arafat, foi enterrado ontem na Mukata, seu quartel-general em Ramallah, na Cisjordânia, da mesma forma como viveu: caoticamente, com riscos de segurança enormes e muita emoção. E aqueles a quem chamava de seu povo não fizeram por menos. Esqueceram cerimoniais e protocolos.

Há 40 anos

1984. CONFLITO

Nicarágua colocada em alerta total

Foi decretado ontem o Estado de Alerta em toda a Nicarágua, envolvendo o Exército Popular Sandinista, as Milícias Populares, as forças especiais do Ministério do Interior e unidades de reservistas, prevendo um eventual desembarque norte-americano. Blindados patrulham Manágua e os abrigos anti-aéreos, construídos há um ano, depois da invasão dos EUA.

1984. INTERNACIONAL

Preconceito nas praias da África

África do Sul - Com a chegada do verão do Hemisfério Sul, partidários e adversários do "Apartheid" reiniciaram a guerra nas praias da África do Sul, onde é comum ver-se cartazes anunciando "só para brancos". Os únicos negros aceitos na areia das praias estão vestidos, e ocupados em vender sorvetes e refrigerantes. O parque diversões recebe visitantes de qualquer cor de pele.

Há 60 anos

1964. CEARÁ

Produção de lagôstas

Segundo informou a O POVO o diretor-presidente da Indústria de Pescas do Ceará, sr. Luiz Gentil, vem aumentando, de maneira considerável, a produção de lagôsta no litoral cearense, sendo licito esperar um volume de exportação do crustáceo que supere a expectativa. Lamentou o sr. Luiz Gentil que a pesca no Ceará ainda se encontre às môscas.

1964. ESPORTES

Apenas um jôgo esta semana

Reunidos ontem à noite, a PCD resolveu, finalmente, o impasse criado com a decisão do Usina Ceará de não comparecer a campo para a peleja de amanhã a fim de enfrentar o Nacional, em prosseguimento as disputas do terceiro turno do certáme. Com o adiamento de Usina x Nacional, apenas a peleja Ferroviária x América será realizada neste fim de semana.