O Povo é História

Há 25 anos

1999. CIDADES

Cartel teria ramificações no Brasil

A prisão do traficante colombiano Joaquim Hernando Castillo Jimenez, em um hotel na orla de Fortaleza, em 6 de outubro último, revelou a ramificação do esquema de lavagem de dinheiro e do narcotráfico no Ceará. Joaquim Jimenez, que se apresentava como espanhol, entregou uma relação de empresas e advogados brasileiros supostamente envolvidos com o cartel de Cali (Colômbia).

1999. AMBIENTE

Desmonte de duna no Papicu

Muita confusão ontem pela manhã devido ao desmonte de uma duna na confluência das avenidas Sebastião de Abreu e Padre Antônio Tomaz. O caso foi parar na Polícia Federal, após três pessoas terem sido detidas e três caminhões apreendidos. A apreensão foi feita pela Companhia de Policiamento do Meio Ambiente (CPMA). César Bertosi autorizou a continuidade do desmonte.

Há 45 anos

1979. POLÍTICA

Plano Nacional de Habitação Rural

O Ministro do Interior, David Andreazza, anunciou ontem, em São Paulo, o Plano Nacional de Habitação Rural, que se destina a atender aos pequenos proprietários rurais. Os agentes financeiros para a execução do Planar são: os bancos que constituem o sistema nacional de crédito rural, outros agentes que o BNH indicar e as cooperativas de produtores rurais.

1979. INTERNACIONAL

Espaço aéreo do Irã é fechado

O Irã fechou ontem seu espaço aéreo aos aviões norte-americanos, numa medida que terá poucas repercussões. A Força Aérea interrompeu seus vôos sobre o país desde a queda do xá e a única linha comercial dos EUA que operava no Irã, a Pan Aiz, suspendeu suas atividades desde a ocupação da Embaixada, a 4 de novembro.

Há 65 anos

1959. CIÊNCIA

Enxerto da perna de uma mulher

Um cirurgião soviético, o professor Vladimir Demikhov, se prepara para fazer o enxêrto, numa paciente de 20 anos que perdeu a perna direita num acidente, da perna de uma mulher morta - anuncia o correspondente do "Daily Herald" em Moscou, que informa ter recebido com exclusividade essas declarações do cientista. A primeira operação dêsse gênero praticada num ser humano.

1959. MUNDO

Relações diplomáticas

Caracas, 14 - Nos circulos diplomáticos vaticina-se que, no decorrer do ano entrante, a Venezuela e a União Soviética restabelecerão relações diplomáticas, interrompidas desde 1952, por decisão do govêrno de Perez Jimenez. O Brasil estaria disposto a servir de mediador entre os dois países, no restabelecimento de relações. Essa notícia circulou nos meios diplomáticos.