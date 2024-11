O Povo é História

Há 35 anos

1989. NACIONAL

Hiato de 29 anos na democracia

Rio - Quando as urnas se fecharem, logo mais, estará chegando ao fim o maior jejum eleitoral da História da República no Brasil. Um hiato de 29 anos e 45 dias separa a eleição de hoje, quando 82 milhões de brasileiros estarão escolhendo o futuro Presidente da República, daquele 03 de outubro de 1960, quando quase seis milhões de eleitores depositaram suas esperanças.

1989. CIDADES

Instalação da ACL no Palácio da Luz

Está autorizada a transferência da Academia Cearense de Letras para o Palácio da Luz. Para isso, o governador Tasso Jereissati sancionou lei ontem pela qual a ACL deixará o Palácio Senador Alencar (antiga Assembléia Legislativa), instalando-se no edificio que até 1969, era o gabinete de despachos do Governador do Ceará. Já o Palácio Senador Alencar ficará sob a responsabilidade.

Há 55 anos

1969. CIÊNCIA

Começa a segunda viagem à lua

A Administração Nacional de Aeronáutica e Espaço confirmou para as 13h22min (hora de Brasília) o lançamento do Saturno-5, levando em seu bôjo a nave espacial Apolo-12, com os astronautas Richard Gordon, Allan Bean e Charles Conrad, dois dos quais, darão prosseguimento à exploração lunar iniciada em julho passado pela Apolo-11. Dar-se-á a largada.

1969. ECONOMIA

Notas fiscais

A partir de janeiro do próximo ano o recolhimento do impôsto municipal sôbre comissões dos representantes comerciais de Fortaleza será feito através de notas fiscais de serviços, de denominação específica para os talões de vendas de mercadorias que serão expedidos pelos comerciantes com representações nesta praça. Conforme combinado com a Secretaria Municipal.

Há 75 anos

1949. FORTALEZA

o "Jockey Club Cearense"

O Jockey Club Cearense, na data de amanhã, em que se comemora a proclamação da Republica, levará a efeito uma reunião hipica, que se prenuncia grandemente animada. É excepcional o interesse pelas disputas, entre aficcionados, que estão anciosos pela realização dos pareos programados. Espera-se, por isto mesmo, que enorme seje a multidão que afluirá ao Pici.

1949. FUTEBOL

Bangú x Paisandú

O Bangú Futebol Clube, excursionando, ontem, á cidade de Caucaia, alcançou brilhante triunfo, ao derrotar a representação do Paisandú pelo expressivo escore de 5x4. No inicio da porfia, demonstrou o time de Caucaia sensível superioridade, que foi, porem de jogo suplantada pelos valorosos rapazes que integravam a representação visitante. O placard de 5x4.