O Povo é História

Há 25 anos

1999. CIDADES

Pedágio 75 vezes que a média

O preço do pedágio da ponte sobre o rio Ceará volta a ser questionado pela comunidade. Os moradores das áreas próximas à Barra do Ceará reclamam que para usarem pouco mais de 500 metros da ponte José Martins Rodrigues, na Barra do Ceará, é preciso pagar um dos preços mais altos do Brasil, levando em conta a relação entre o custo e a distância percorrida.

1999. BRASIL

Monomotor é roubado em pleno vôo

Um avião monomotor March Peechorft, de Divinópolis (MG), foi roubado em pleno vôo por três passageiros que viajavam na aeronave. O assalto ocorreu na tarde de domingo em Pedregulho (137 km de Ribeirão Preto). Segundo a Polícia, os três passageiros renderam o piloto, Carlos Alberto da Silva, 47, que foi encapuzado e amarrado. Um dos passageiros assumiu o comando do avião.

Há 45 anos

1979. INTERNACIONAL

Israel devolve o Monte Sinai

Numa cerimônia simples, sem a presença de qualquer alta autoridade, Israel devolveu ontem ao Egito mais uma área da Peninsula do Sinai, totalizando 1.554 quilometros quadrados e que inclui o biblico Monte Sinai. O presidente egipcio pretende construir nesse monte um monumento à paz, incluindo uma mesquita, uma igreja cristã e uma sinagoga.

1979.ECONOMIA

Brasil espera queda de juros

Recife - "O Brasil espera que as taxas de juros do eurodólar caiam com a decisão do Irã de retirar seus fundos depositados em bancos dos Estados Unidos, afirmou ontem o presidente do Banco Central, Ernani Galveas. Acrescentou que o Irã deverá aplicar os recursos no eurodólar, ampliando a liquidez do mercado e forçando uma baixa das taxas de juros.

Há 65 anos

1959. INCÊNDIO

Irrompeu incendio no porta-aviões

Rotterdam, 16 - Um grande incêndio danificou, ontem, a popa do porta-aviões brasileiro "Minas Gerais", que atualmente se encontra submetido a serviços de recondicionamento, nos estaleiros da "Verolme", em porto holandês. A guarda de bordo declarou que tinha ouvido uma explosão, antes do incêndio. O fôgo só foi dominado noventa minutos depois.

1959. MUNDO

O secretário vai comer o seu chapéu

O secretário do Trabalho dos Estados Unidos, sr. James Mitchell, será obrigado a comer seu chapéu nos degraus da escada do Ministério do Trabalho para cumprir promessa feita em abril último ao sindicato AFL-CIO. James Mitchell havia predito naquela época que o desemprego iria diminuindo e não atingiria a cifra de três milhões de pessoas sem trabalho no mês de outubro.