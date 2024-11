Um marco - Editorial

* desde 1928: As notícias reproduzidas

nesta seção obedecem à grafia da

época em que foram publicadas.

Durante muito tempo a cidade sofreu as consequências de um conceito defasado de "centro comercial". E assim, quando as pessoas que residiam em bairros mais distante necessitavam de um simples melhoral, tinham que se deslocar, às vezes fora de hora, para o centro - que compreendia a área das imediações da Praça José de Alencar ou da Praça do Ferreira - para bater à porta de alguma farmácia que, com muito favor, permanecia aberta até à meia noite.

A impressão que se tinha era a de que, a despeito do crescimento demográfico, a iniciativa privada fora colocada num círculo de giz que abrangia apenas umas poucas ruas do velho sistema de xadrez de Silva Paulet. Entretanto, de certa época para cá, conscientizada da necessidade de adotar modernos processos de "marketing" para atender às crescentes solicitações daquilo que se convencionou chamar de "sociedade de consumo", essa mesma iniciativa privada alargou os horizontes comerciais. E descobriu bairros.

De então a esta parte, passou a cidade a contar com os serviços de modernos centros de comercialização que a colocam, nesse plano, ao lado das mais adiantadas do país. A partir do dia seis do mês em curso, o fortalezense estará contando com algo mais avançado - o CENTER UM. De fato, bem ali, na Santos Dumont, nº 3130, ergue-se o conjunto arquitetônico, onde nada menos de 44 organizações, desde a loja de jornais e revistas até a sofisticada "boutique" e o moderno cinema, já se instalam e vão servir aos mais exigentes clientes.

O "CENTER UM" deve ser compreendido assim, não só como um empreendimento que vem consolidar os foros de metrópole de que Fortaleza já desfruta, mas também atestar o amadurecimento do cearense, voltado, como os mais avançados do país, para as empresas que pelo seu arrojo, - e este é o caso - representam sólidos elos de ligações entre produtores e consumidores finais. Assim, com a inauguração do CENTER UM, os homens de empresa e o público consumidores estão de parabéns - os primeiros por terem mais uma obra afirmativa de seu poder criador; o segundo por dispor de mais um centro de comercialização com cerca de 50.000 produtos.

6 de novembro de 1974

Center Um, com Jumbo e 45 lojas, muda a Aldeota

Em solenidade a ser realizada hoje, o governador César Cals inaugurará o Center Um, o primeiro complexo comercial do Ceará, que contará com 45 lojas para a venda de todos os tipos de artigos, inclusive um supermercado, o Jumbo - Pão de Açúcar, que oferecerá 50 mil itens de produtos. O Center Um, localizado no coração da Aldeota (Avenida Santos Dumont, 3130), ocupa uma área de 17 mil e 500 metros quadrados, onde estão localizados lojas de eletrodomésticos, de confecções, de tecidos, de sapatos, de artigos regionais e de presentes, além de lavanderia, agência da Caixa Econômica, financeira, box para venda de jornais e revistas, lanchonetes, agência da Loteria Esportiva, além do Cine Gazeta, com capacidade para 430 pessoas.

O Center Um funcionará ininterruptamente das 7 às 24 horas (horários especiais aos domingos e feriados) e terá, também, sapataria, agência de viagens, estúdios fotográficos, livraria e papelaria, casa de discos e dezenas de outras lojas. O estacionamento não se constituirá problema, porquanto uma área no sub-solo do Center Um abrigará nada menos de 450 veiculos.

Sintomas de civilização

Para o Sr. Tasso Jereissati incorporador do Center Um, pode-se medir o grau de civilização de uma cidade pela qualidade dos serviços que são postos a disposição do público. Comprar, por exemplo, pode ser um momento de civilização. Depende de como se organiza a empresa encarregada de vender. Para alguns, o comprador é um objeto. Não merece maiores respeitos. As mercadorias são praticamente jogadas contra ele, numa agressão que inclui a má qualidade, a desatenção por parte do vendedor e a má apresentação do que se vende.

Para aquele dirigente, o Center Um pensou nesse problema. Pensou no comprador, que lhe merece todo o respeito. Pensou em fazer da compra um ato civilizado. Por isso, construiu um prédio imenso, confortável e elegante, para caber tudo o que tem, desde o supermercado Jumbo até as lojas onde o consumidor pode encontrar quase tudo o que a cidade tem para vender.

Confortável, para que as pessoas tenham ao seu alcance, sem perda de tempo e sem desgaste físico, tudo o que quiser, o Center Um é, pois, um sintoma de civilização e um serviço prestado com o maior respeito aos consumidores que o procuram.

As lojas

São as seguintes organizações comerciais que compõem o Center Um, a maior revolução de varejo no Ceará:

A Samaritana, Aba Film, Armazem Esplanada, Armazem Nordeste, BD Sports, O POVO, Barbosa Barbearia, Bem-me-quer, Bilboquet, Birogodó-Confecções, Bou Tiko, Caixa Econômica Federal, Carvalho Borges, Casa Parente, Casas Pernambucanas, Casa Rosário, Confisa, Cruz de Ouro, Farmácia Adjafre, Financeira, Gurgel Cabeleireiros, Hidrel Center, Iacy Presentes, King-Jóis, Bom's & Beb's, La Duce, La Rose, Lavanderia Lavita, Livraria Feira do Livro, Lojão, Anfisa, Lojas Vox, Loteca Pap's, Martha Boutique Infantil, Mil Koisas, Modinha, Mundialtur, Ocapana, Plásticos Decorativos, Sapataria Belém, Serven Pap's, Sonótica, Tempo Verde, Twigy Boutique, Cine Gazeta e Jumbo - Pão de Açúcar.

7 de novembro de 1974

"Center Um" é nova etapa na vida comercial da cidade

Com o corte da fita simbólica pelo governador César Cals e Senhora, Dona Marieta Cals, foi inaugurada, às 10 horas de ontem, e entregue à população o Center-Um que se constitui num dos maiores empreendimentos lojistas de Fortaleza, dotado de 45 lojas dos mais variados ramos de atividades, supermercado e moderno cinema ocupando uma área de 17 mil e 500 metros quadrados, além de um estacionamento para 450 veiculos.

O prefeito Vicente Fialho e Senhora, Secretários Waldir Pessoa e Senhora, da Agricultura, Murilo Serpa e Senhora, da Educação e Cultura, além de outras destacadas autoridades, empresários e a população em geral, bem assim, o Sr. Tasso Jereissati incorporador do empreendimento que veio modificar o sistema de supermercados desta capital, agora numa posição comercial semelhante aos grandes centros do País.



Jumbo

Durante todo o dia de ontem o elefante Jumbo divertiu toda a garotada que formou imensas filas para ser transportado pelo maior elefante de sua raça. A movimentação que lotou todas as dependencias do Center Um se verificou não só nas lojas, supermercado e cinema que funcionaram a partir do momento da inauguração mas por todo o dia até altas horas da noite, em que os serviços de restaurante e sorveteria desdobraram-se em atendimento face a movimentação do dia.

Ao que se informou, as lojas de eletrodomésticos tiveram um movimento desusado de vendas, algumas delas chegando a vender televisores a cores num primeiro dia de atividades.