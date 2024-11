O Povo é História

Há 30 anos

1994. POLÍTICA

A primeira governadora do Brasil

Roseana Macieira Sarney (ou Roseana Sarney Murad, como registrou-se na Justiça Eleitoral), acordou ontem com a confirmação, pelo TRE maranhense, de que é a primeira Governadora eleita na história do Brasil. Socióloga e deputada federal pelo PFL, 41 anos, Roseana recorda que seu Estado também conheceu, nos anos 50, a primeira Prefeita da República: Noca Rocha Santos.

1994. COMBATE

Exército utiliza blindados no Rio

O Exército montou barreiras ontem e três dos principais acessos rodoviários ao Rio. Foi a primeira operação contra o crime organizado no Estado que contou com carros blindados. As barreiras ficaram na Via Dutra, altura de Resende (Vale do Paraíba), Rodovia Washington Luís, na entrada de Magé (Baixada Fluminense) e na Rodovia Niterói-Manilha. Soldados vistoriaram veículos.

Há 50 anos

1974. INTERNACIONAL

Restos mortais de Eva Peron

Buenos Aires - Os restos mortais de Eva Peron, a mais famosa e, popular mulher da História argentina, foram devolvidos ao país, depois de permanecer 19 anos no exterior, a maior parte dos quais sob nome falso num cemitério de Roma. Foram depositados provisoriamente junto aos de seu esposo, o general Juan D. Peron, que morreu a 1º de julho.

1974. TENSÃO

Protestam contra visita de Ford

Tóquio - A Policia efetuou várias operações de busca ontem em Tóquio e apreendeu barras de ferro e capacetes preparados para os protestos contra a visita do presidente norte-americano, Gerald Ford, esperado para hoje no Japão. Nesse interim, 2.600 estudantes, protegidos por capacetes, participaram de uma passeata de oito quilômetros, em frente aos edifícios de órgãos.

Há 70 anos

1954. ESPORTES

Incidente do jogo Brasil x Hungria

"Pode ser considerado como real o incidente no "match" Brasil x Hungria, no transcurso do Campeonato Mundial de Futebol, no último verão, e notadamente a atitude do arbitro Mario Viana, que havia manifestado expressões consideradas pela FIFA como incompativeis com a sua posição de arbitro internacional" - declarou ao correspondente da France Press.

1954. BRASIL

Navio está sendo tragado

Um navio-faroleiro ("Barreto de Menezes") da Diretoria de Hidrografia e Navegação da Marinha está sendo tragado pelos bancos de areia movediças situados nos baixios da barra de Tutoia, esse afundamento lento teve inicio quando o bar encalhou naquele local, no dia 4 último não tendo sido possivel salvá-lo por falta de recursos apropriados e em face das condições.