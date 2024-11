O Povo é História

Há 20 anos

2004. CEARÁ

Vão continuar no acampamento

Um coro uniforme diz a palavra terra ao ser questionado sobre qual seu maior desejo. A resposta é dos moradores do acampamento Menino Jesus, 24 horas após o conflito dos moradores com seguranças da fazenda Marambaia, na altura do KM 74, na BR 116, cidade de Chorozinho. Os acampados dizem que não sossegarão antes de terem a posse da propriedade e asseguram que continuarão.

2004. BRASIL

Prisão de acusados por massacre

O Tribunal de Justiça do Pará determinou ontem a prisão dos dois comandantes da Polícia Militar considerados responsáveis pela morte de 19 sem-terra ligados ao MST no episódio conhecido como massacre de Eldorado do Carajás, em abril de 1996. Por unanimidade, a Segunda Câmara Criminal do TJ confirmou em Belém a condenação do coronel Mário Pantoja e do major José.

Há 40 anos

1984. FORTALEZA

Garantida reconstrução do mercado

O Mercado São Sebastião será reconstruído e ontem pela manhã, equipe de engenheiros da Superintendência Municipal de Obras e Viação - Sumov, esteve no local para fazer os levantamentos preliminares das condições atuais, em conseqüência do incêndio ocorrido na noite de sábado passado. Solinésio Alencar assegura que as obras de reconstrução serão iniciadas.

1984. MUNDO

Apoio da Líbia a grevistas ingleses

O Chefe de Estado da Líbia, coronel Moammar Khadafy, admitiu ontem, pela primeira vez que "sustenta a greve dos mineiros britânicos" e reiterou sua intenção de retirar todas as suas tropas do Chade. A Líbia "envia ajuda aos mineiros britânicos em greve, através de seus próprios sindicatos" - disse Khadafy em entrevista coletiva concedida em La Valetta, Capital de Malta.

Há 60 anos

1964. INVESTIGAÇÃO

Investigações sigilosas

Curitiba, 20 - O Serviço Secreto do Exército e as autoridades policiais paraneenses estão mantendo o mais rigorosos sigilo em torno das células autênticas de cinco mil cruzeiros, de séries e numeração em duplicatas, lançadas em circulação em grande número, no sudoeste do Estado. Uma série de conjecturas está sendo feita em tôrno do fato.

1964. INTERNACIONAL

Visão noturna

Um nôvo instrumento aperfeiçoado pelo Exército dos Estados Unidos permitirá aos soldados ver e atirar, pelo processo de intensificar a luz refletida do céu noturno. O nôvo instrumento foi exibido por oficiais do Exército no Pentágono, durante uma entrevista coletiva. O dispositivo permitirá aos soldados em combate ver claramente o inimigo ou o seu equipamento a distância.