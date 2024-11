O Povo é História

Há 35 anos

1989. POLÍTICA

Extinto o horário de verão no Ceará

Sob aplausos e com o relógio já no horário normal, o Presidente da Assembléia Legislativa, Pinheiro Landim, promulgou ontem a Lei 11.368, que excluiu o Ceará no horário de verão. Na tarde de ontem mesmo o autógrafo de Lei foi encaminhado ao Diário Oficial para publicação e, imediatamente após a circulação do DO, passa a vigorar o horário normal.

1989. NACIONAL

Onça atrasa a contagem de votos

Brasília - A mordida de uma onça impediu a contagem de todos os votos da eleição do último dia 15, já agravada pelo atraso da apuração ocorrida nos computadores da Justiça Eleitoral. A onça atrasou a contagem dos votos ao morder uma das patas do cavalo que carregava as urnas de alguns municípios do sul do Pará. O rapaz que montava o cavalo felizmente saiu correndo ao ver.

Há 55 anos

1969. CEARÁ

Reforma litúrgica

O Arcebispo metropolitano Dom José de Medeiros Delgado autorizou a seus sacerdotes a celebrarem, a partir de agora, a missa centro do ritual a entrar em vigor no próximo dia 30, contanto que os fiéis estejam suficientemente preparados para receberem as alterações introduzidas na liturgia do Sacrificio. A partir do dia 30, o primeiro domingo do ano litúrgico.

1969. MUNDO

Astronautas deixam órbita da Lua

Os técnicos e cientistas da NASA não afastaram hoje a possibilidade de haver um apressamento em até 24 horas no retôrno da nave espacial Apolo 12, trazendo a bordo os astronautas Charles Conrad, Allan Bean e Richard Gordon, dois dos quais, realizaram a segunda explanação lunar da história. Vão enfrentar ainda duas etapas perigosas antes da descida à Terra.

Há 75 anos

1949. ESPORTES

Três clubes na liderança

Maguari e Nautico travaram ontem á noite, na quadra dos "principes", uma grande partida de basquetebol, em disputa do Campeonato Cearense. A atraente peleja entre cintanegrinos e avi-verdes foi das melhores do atual certame, decorrendo todo tempo equilibrado sem se saber qual o possivel vencedor enquanto não se voltasse a hora regulamentar. O Nautico saiu vencedor.

1949. INTERNACIONAL

Deixou a presidencia da China

Hong-Kong, 21 - Delinea-se uma radical transformação na vida administrativa, politica e militar da China nacionalista. O presidente da Republica, sr. Li Tsung Yen, deixou o cargo, passando-o temporariamente ao primeiro-ministro Yan Shi Sanqui, havendo deixando Chung-King e seguido para esta cidade. Sabe-se, no entanto, que o sr. Chiang Kai-Shek vai voltar.