O Povo é História

Há 25 anos

1999. ECONOMIA

Código de Direitos do Consumidor

Entrará em vigor em janeiro o novo Código de Direitos e Deveres do Consumidor de Energia Elétrica, que vem sendo elaborado a partir de debates ocorridos em consultas e audiências públicas ao longo deste ano, promovidos pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). O Código irá uniformizar e tornar claros os procedimentos para atendimento ao consumidor.

1999. INTERNACIONAL

Papa preside canonização

O Papa João Paulo II, demonstrando falta de ânimo, presidiu ontem, na Cidade do Vaticano, a canonização de 10 mártires espanhóis e dois monges italianos. Com a elevação a santos de 12 beatos, João Paulo é o promotor da metade dos 592 canonizações feitas pela Igreja Católica nos últimos 500 anos. Os 10 sacerdotes morreram pela causa de sua fé.

Há 45 anos

1979. POLÍTICA

Congresso aprova a reforma

A Arena e o MDB foram extintos hoje, às 2h16min, quanto o Congresso rejeitou, simbolicamente, o destaque do artigo 2o. do substitutivo do senador Aderbal Jurema ao projeto de reforma partidária. O substitutivo, com o artigo 5o. que trata de adoção da sublegenda a nível municipal, destacado para votação em separado, foi aprovado um pouco antes por 27 votos contra 202.

1979. CONFLITO

Portugal faz apelo ao Irã

Lisboa - O Governo português fez um apelo ao Executivo iraniano, no sentido de libertar o pessoal diplomático norte-americano detido em Teerã. Nesse apelo, a chefe do Governo português, Maria de Lourdes Pintassilgo, depois de acentuar que o Gabinete a que preside segue com preocupação os desdobramentos em torno desse sequestro, observa que tal ato constitui uma violação.

Há 65 anos

1959. BRASIL

40 por cento de aumento

A partir de janeiro próximo, todo o professorado primário do Ceará terá quarenta por cento a mais nos seus vencimentos, em forma de abono, até entrar em vigor a reclassificação. A informação partia do próprio Governado do Estado, revelada à própria comissão de professoras, que o procurou, ontem à tarde, em seu Gabinete, para tratar de assuntos de interêsse da classe.

1959. MUNDO

Fidel Castro comanda as batidas

HAVANA 21 - Nova batida contra os inimigos do govêrno, chefiada pelo Primeiro Ministro Fidel Castro, produziu a detenção de 104 pessoas, acusadas de atividades revolucionárias. Fontes extra-oficiais disseram que 30 pessoas foram detidas em Havana, 33 em Las Villas e 41 em Oriente. Estas últimas eram ex-membros do exército que serviram durante a ditadura de Fulgência.