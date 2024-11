O Povo é História

Há 30 anos

1994. ECONOMIA

Suspende abatimentos para irmãos

Acabou o abatimento nas mensalidades para irmãos na mesma escola. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), por unânimidade, tomou essa decisão ontem ao concluir que o artigo do Decreto Lei 3.200, de 1941 que garantia aos pais com mais de um filho matriculado na mesma escola um percentual de abatimento, foi revogado por outro decreto decreto lei, de número 532, de 1969.

1994. CIDADES

60 municípios sob racionamento

Dos 184 municípios cearenses, 60 já apresentam processo de racionamento na zona urbana e desses, 15 estão em fase crítica de abastecimento d'água. Nessas áreas, a distribuição por cerca de 60 carros-pipa, começou há um mês. Mas a zona rural da maioria dos municípios do Estado está com falta d'água. A informação é de José Hugo Coelho, Prefeito de Canindé.

Há 50 anos

1974. POLÍTICA

Diário Oficial suspende circulação

Dada a falta de papel o Diário Oficial do Estado suspendeu temporariamente sua circulação com a edição do dia 21 último. A direção do Departamento de Imprensa Oficial informou que o fato decorre no atraso no recebimento de bobinas importadas do Canadá, confirmando, por outro lado, o problema de ausência de recursos orçamentários já esgotados.

1974. INTERNACIONAL

Empregados compram sua empresa

Uma das maiores casas comerciais de Santiago foi adquirida por seus 200 trabalhadores na primeira transação pública desta natureza sob o Governo Militar. A "Casa Penalda" com quatro estabelecimentos do ramo de roupas e utensílios domésticos no centro da capital, passou às mãos de seus empregados numa cerimônia realizada no Ministério da Economia.

Há 70 anos

1954. CEARÁ

Suspensão da irrigação

A suspensão do serviço de irrigação no vale do Acarape vem determinando sérios prejuízos econômicos ao povo dali. A medida foi adotada pelo dr. Paulo Ferreira, diretor do Departamento de Saneamento e Obras Públicas, sob a alegativa de que a continuidade da irrigação, nesta época de invernos parciais, concorrerá para o decrescimo do volume dagua armazenado.

1954. MUNDO

Prisão de padres, na Argentina

Os diários se referem a prisão do padre Rodolfo Carboni, em virtude do conflito ocorrido na igreja de Santa Rosa de Lima. Noticiam que o padre Carbôni pronunciou um sermão repetindo as palavras de Pio XII em suas acusações contra Hitler, dizendo que "as mesmas são aplicáveis á época atual por que atravessa o nosso pais". Tais palavras provocaram um conflito.