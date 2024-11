O Povo é História

Há 20 anos

2004. COTIDIANO

Mudanças em 115 escolas públicas

Dezesseis mil alunos do Ensino Fundamental de 115 escolas públicas estaduais em todo o Ceará serão atingidos com o processos de reordenamento da rede física escolar, que prevê o remanejamento de estudantes, professores e servidores para outras escolas da rede estadual, além de transferências de prédios e ações compartilhadas entre Estado e Municípios.

2004. POLÍTICA

Lula quer política fixa para mínimo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deu sinal verde para a bancada do PT preparar um projeto de lei que defina um critério permanente de reajuste automático do salário mínimo. Em reunião ontem, no Palácio do Planalto, Lula pediu à equipe que encontre até o fim do ano uma forma de conceder aumento real do mínimo. "O presidente nos deu sinal verde para trabalharmos".

Há 30 anos

1994. ESPORTES

Jogadores cumprem ameaças

Ameaça feita, ameaça cumprida. Os jogadores do Ceará Sporting treinaram normalmente na manhã de ontem, em Porangabuçu, e depois conversaram com o técnico Dimas Filgueiras. A bola ficou de lado e o assunto que veio à tona foi o pagamento das gratificações em atraso. E o dinheiro não chegou como eles esperavam, motivo suficiente para deflagrarem a greve.

1994. INTERVENÇÃO

Exército com 300 homens

Pelo menos 300 homens do Exército iniciaram ontem à tarde a primeira operação no Complexo do Alemão, Zona Norte, uma das regiões mais conflituosas do Rio, palco de freqüentes tiroteiros entre traficantes e principal alvo das ações das Forças Armadas contra o crime organizado. Rojões foram disparados com a chegada dos militares, provavelmente em sinal de alerta.

Há 40 anos

1984. INTERNACIONAL

Homem terá um coração artificial

O segundo transplante de um coração artificial será feito hoje no Hospital Audubon de Louisville, Estado de Kentucky. Segundo as autoridades do estabelecimento, o paciente, William Schroeder, de 52 anos de idade, será submetido a implantação de um coração artificial de tipo Jarvik-7, criado pelo doutor Robert Jarvik. O paciente viveu então 112 dias com o coração de plástico e metal.

1984. MUNDO

Uruguaios vão às urnas

Dos 10 candidatos presidenciais que concorrem hoje no Uruguai, Alberto Zumarán, do Partido Blanco, e Julio Sanguinetti, do Colorado, têm maiores chances de vitória. Nas primeiras eleições gerais desde 1971 e após 11 anos de regime militar, serão sufragados ainda 30 senadores, 99 deputados, 19 governadores e os legislativos dos departamentos (provincias).