O Povo é História

Há 25 anos

1999. CIDADES

Reorganiza publicidade de rua

Em cerca de três meses, todas placas publicitárias - incluindo outdoors e publicidade oficial - de Fortaleza devem estar de acordo com a nova Lei de Propaganda e Publicidade. O objetivo é reduzir a poluição visual na cidade. Além de regularizar as placas, a lei - de dezembro de 1998 - também proíbe as faixas de tecido, que são afixadas nas esquinas da cidade.

1999. POLÍTICA

Lei que modifica Previdência

O presidente Fernando Henrique Cardoso sancionou ontem, sem vetos, a lei que muda o cálculo das aposentadorias do Regime Geral da Previdência Social, aplicado aos trabalhadores do setor privado. Funcionará como um redutor para os trabalhadores que se aposentarem mais cedo e um bônus para quem permanecer por mais tempo em atividade.

Há 35 anos

1989. MUNDO

Presos políticos tchecos

Todos os presos e detidos políticos tchecos serão libertados hoje, anunciou porta-voz do Fórum Cívico, padre Vaclav Maly, após a primeira reunião negociadora entre o governo de Praga e a coalizão opositora. "Esperamos que todos os prisioneiros políticos sejam libertados". O porta-voz do Governo, Marislav Pavel, afirmou que Adamec contou aos líderes oposicionistas.

1989. INTERNACIONAL

El Salvador rompe com a Nicarágua

O presidente Alfredo Cristiani anunciou ontem que El Salvador está cortando todas as relações com a Nicarágua por causa do apoio de Manágua aos ataques rebeldes ao Governo. "Estamos suspendendo todas as relações diplomáticas, comerciais ou de qualquer outra natureza, com a Nicarágua", disse Cristiane em declaração divulgada a toda a Nação pela televisão.

Há 45 anos

1989. INTERNACIONAL

Regional antes da Copa Brasil

Até o final do seu expediente de ontem à tarde, a Federação Cearense de Futebol ainda não havia recebido nenhum comunicado oficial da Confederação Brasileira de Desportos acerca do calendário do futebol brasileiro para o próximo ano, aprovado recentemente pela direção de futebol da CBD. Ouvido ontem à tarde, o presidente da Federação Cearense de Futebol, major Joseneas Barroso.

1979. BRASIL

Falta petróleo no País, diz Oziel

Brasilia - "Já está faltando petróleo no País porque não temos dinheiro para comprar". Esta revelação, surpreendente, porque não é de seu feitio declarar nada de comprometedor, foi feita ontem pelo presidente do CNP (Conselho Nacional de Petróleo), general Oziel Almeida Costa. Incitado a responder sobre as causas que levam ao tumulto nos postos de gasolina das principais cidades do País.