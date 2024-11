O Povo é História

Há 55 anos

1974. Internacional

Viveu com coração transplantado

Richmons (EUA) - Morreu ontem o homem que conseguiu viver mais tempo com um coração transplantado. O norte-americano Louis Russel, de 49 anos, viveu seis anos, três meses e dois dias com o coração de um menino de sete anos. O transplante foi feito em Richmond, no Estados da Virgini, EUA, em agosto de 1968. Russel morreu devido a uma perturbação no ritmo cardiaco.

1974. BELEZA

Miss Mundo 1974 renuncia ao título

Londres - Helen Morgan, manequim, 22 anos de idade, renunciou ontem ao título de "Miss Mundo", conquistada há cinco dias, por não suportar as denúncias de que era mãe solteira. Representando o Reino Unido no concurso, foi derrotada por uma cláusula do regulamento que não permite a participação de mulheres divorciadas, casadas, ou mães solteiras. Foi o mais curto reinado.

Há 65 anos

1964. ESPORTES

Pelé não faz caso dos oito gôls

Para seus pais e irmãos, simplesmente, o "Dico", mas para todo o resto do mundo o inigualável fenomenal "Rei Pelé", Edson Arantes do Nascimento, um jovem de apenas 24 anos, mais uma vez assombrou aos seus inúmeros fãs ao assinalar, contra o Botafogo, de Ribeirão Preto, nada menos de oito (8) gôls, batendo vários recordes de Araken e Odair, também do Santos.

1964. FUTEBOL

Flu tem difícil compromisso

A decima primeira rodada do returno do certame carioca será iniciada esta tarde, com a realização de duas pelejas, ambas programadas para o Estádio do Maracanã. Na preliminar, com inicio programado para as 14h15m, jogarão Flamengo x Madureira, enquanto que no encontro principal a ser iniciado as 16h13m, prellarão os quadros do América e Bangu.

Há 75 anos

1954. MUNDO

Pele dos mortos para salvar os vivos

Dois médicos de St. Louis, Misouri, informaram no último exemplar do jornal da Associação Médica Americana, que a pele dos mortos pode ser usada para salvar vidas por meio de uma nova técnica de enxêrto. Dizem que a pele retirada de um morto, até dez horas após a morte, pode ser usada com sucesso em enxertos em pessoas vitimas de fortes queimaduras.

1954. FORTALEZA

Voltará a usina auxiliar

Normaliza-se pouco a pouco o abastecimento de energia elétrica à cidade, depois de uma grave crise cujo "climax" se registrou na semana passada. Sábado ao meio dia, voltou a funcionar o motor maior da Usina Auxiliar, que serve á zona da práia até o Mucuripe. Este motor esteve parado durante três dias, para revisão e limpeza. O avião da "Itaú" que trazia o cilindro para o outro motor.