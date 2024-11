O Povo é História

Há 55 anos

1969. MUNDO

Govêrno alemão assina tratado

Os embaixadores da Alemanha Ocidental em Moscou, Londres e Washington assinaram ontem em nome de seu pais o tratado contra a proliferação das armas nucleares. O chanceler Willig Brandt disse que o tratado garante a cada pais a investigação cientifica e o uso da energia nuclear para fins pacificos. Afirmou o Chanceler alemão Ocidental, em entrevista à imprensa.

1969. CIÊNCIA

Criança por meio artificial

Pela primeira vez uma "criança" foi concebida fora do corpo de uma mulher. Um ôvo humano foi fertilizado em um tubo de ensaio e o pré-embrião se formou em um meio inteiramente artificial. Esta noticia foi divulgada pela revista inglêsa "Nature", com a austeridade própria da grande revista especializada, enfatizando o fato de que não será amanhã, sem dúvida, que "nascerá".

Há 65 anos

1959. ESPORTES

Desconhecem-se ainda as equipes

Até o momento os técnicos do Fortaleza e do Ceará, França e Merci, respectivamente, não deram nenhuma palavra oficial sôbre as equipes que deverão pisar o Estádio Presidente Vargas, amanhã, à tarde, decidindo o Campeonato Cearense de Futebol de 1959, em sensacional "negra". Em ambas as equipes residem problemas, sendo de esperar-se que as constituições.

1959. BRASIL

Radioatividade atinge o Nordeste

Rio - O cientista Jorge Guimarães, patologista do Instituto de Manguinhos, acaba de fazer sensacionais revelações à Associação Médica do Rio de Janeiro. Afirmou que o Estrônico 90 (substância radioativa), provocada pelas últimas explosões atômicas nucleares, já chegou ao Brasil, estando contaminadas várias regiões do país, principalmente o Nordeste.

Há 75 anos

1949. INTERNACIONAL

Transferida para Cheng Tu

Chung King, 28 - O governo nacionalista começara, amanhã, a transferência de seus ministros, desta cidade, para Cheng Tu. É esta a terceira vez que a China Nacionalista muda de capital, devido á pessima situação dos seus exercitos e continuo avanço das forças de Mao Tsé Tung. As tropas comunistas haviam irrompido no distrito de Fouling, situado a 58 quilometros.

1949. FUTEBOL

Novo encontro Jabaquara x Náutico

O Jabaquara novamente terá de enfrentar, á noite de hoje, o "five" do Náutico, de acordo com o que ficou resolvido na sessão do Conselho Superior da Federação Cearense de Basquetebol, que anulou a partida travada á semana passada entre tricolores e alvi-verdes, e a qual, diga-se de passagem, foi galhardamente vencida pelo clube do Benfica. Um atleta foi o "pivot" da questão.