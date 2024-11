O Povo é História

Há 20 anos

2004. BRASIL

Sai condenação recorde

Em uma sentença inédita no Ceará, a Justiça Federal condenou ontem dois dos integrantes de uma rede internacional de tráfico de pessoas que arregimentava a ida de mulheres cearenses para países da Europa, com fins de exploração sexual. É apenas a segunda decisão desse tipo no Brasil. Foram apenados com 30 anos e oito meses e 15 anos de reclusão.

2004. COTIDIANO

Incêncio em fábrica de tintas

Um incêndio ocorrido na fábrica Liko Nordeste Indústria e Comércio, que produz tintas industriais em Maranguape, modificou a rotina dos moradores do local durante boa parte do dia de ontem. O fogo destruiu quase toda a fábrica colocando em risco a segurança de funcionários e vizinhos da empresa, em um acidente que por pouco não teve conseqüências mais graves.

Há 40 anos

1984. CONSTRUÇÃO

Habitações de custos baixos

Na próxima segunda-feira, no Centro de Tecnologia na UFC, será iniciada a construção do protótipo de uma casa e ferrocimento, para o programa de habitação de baixo custo. O modelo de 3,5m x 8,70m, incluindo todo o mobiliário essencial e as instalações, está orçado em cerca de Cr$ 2 milhões, valor muito aquém de uma construção nos moldes convencionais.

1984. ECONOMIA

Exportação de fumo

O deputado federal Nilson Gibson, da tribuna da Câmara dos Deputados, analisou as recentes medidas adotadas pelo Presidente norte-americano Ronald Reagan para restrições à importação, pelos Estados Unidos, do fumo brasileiro. Segundo o parlamentar, se concretizadas essas medidas, "o nosso comércio exterior sofreria um corte anual de 100 milhões de dólares".

Há 60 anos

1964. ESPORTES

Padre Mororó venceu o Remo

Teve prosseguimento, ontem, no estádio Alcides Santos (Fortaleza) o certame da Liga Cearense Desportiva da Aldeota quando a equipe da Associação Esportiva Padre Mororó venceu de maneira brilhante o forte esquadrão do Remo F. Clube por 2 x 1. Este encontro foi o primeiro da série melhor de três pelo certame da L.C.D.A. ficando, para o próximo domingo, marcado o segundo embate.

1964. INTERNACIONAL

Rebeldes derrubaram um DC-4

Bruxelas, 30 (FP) - Um avião "DC-4" foi derrubado ontem à noite em Stanleyville pelos rebeldes congoleses, perecendo 44 das 51 pessoas que se encontrava a bordo - anuncia de Leopoldville a agência governamental de imprensa belga, "INBEL". O aparelho fôra atingido por uma rajada de metralhadora no momento de decolar. Os mortos são 40 passageiros congoleses.