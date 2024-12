O Povo é História

Há 30 anos

1994. ESPORTES

Sumov se classifica

As previsões foram cumpridas. O Sumov assegurou, ontem à noite, no ginásio Aécio de Borba, a última vaga para o quadrangular decisivo do 2º turno do Campeonato Cearense Adulto de Futsal, ao derrotar o Aquiraz Po WO. O time não compareceu ao jogo. Na última terça-feira, na primeira partida, o Sumov já havia goleado a equipe por 6 a 0 no ginásio de Aquiraz. O Sumov se junta agora.

1994. CONFLITO

É iminente invasão da Chechênia

A república separatista da Chechênia parecia pronta ontem para uma invasão das forças russas, depois do fim do prazo contido no ultimato do Presidente russo Boris Yeltsin para que as várias facções deponham as armas. O Kremlin divulgou uma misteriosa declaração, algumas horas depois do fim do prazo contido no ultimato. A declaração dizia que a Rússia está tomando medidas.

Há 50 anos

1974. MUNDO

500 pescadores desaparecidos

Dacca (Bangladesh) - As intensas buscas na Baia de Bengala para encontrar os pescadores desaparecidos desde que um furacão assolou a área quinta-feira, continuam hoje pelo quarto dia consecutivo. As autoridades informaram não podem fornecer numeros exatos sobre os desaparecidos. Noticias extra-oficiais mencionam cerca de 500 pessoas desaparecidas.

1974. CIÊNCIA

Pioneer-11 proximo de Jupiter

O Pioneer-11, cruzando o espaço à velocidade de 50 mil km/h, estava ontem a 1,4 bilhão de quilômetros de Júpiter e a poucas horas da zona de alta radiação desprendida pelo planeta gigante. Os cientistas estão confiantes de que os delicados instrumentos do engenho espacial suportarão a radiação e que ainda estarão funcionando quando a nave chegar a Saturno.

Há 70 anos

1954. INTERNACIONAL

Novos tipos de engenhos atômicos

Washington, 2 - O general Charles L. Bolte, vice-chefe do Estado Maior do Exercito, revelou hoje que o exercito norte-americano está comprando engenhos atômicos em quantidade. Sabe-se que o Exercito dos EE. UU. possui, no anonimo, quatro engenhos capazes de lançar projeteis atômicos: canhão de 280 milimetros; seis engenhos teleguiados e um grande foguete de bombardeio.

1954. BRASIL

A Petrobrás libertará o Brasil

Causou repercussão a entrevista que o coronel Arthur Levy cocnedu à imprensa, principalmente devido ao fato da inauguração do "stand" da Petrobrás no Ibirapuera, onde se realiza a Feira Internacional comemorando o IV Centenário de São Paulo. "No momento justo em que desencandeia uma campanha da lei que, criando a Petrobrás, estabeleceu o monopolio estatal - afirmou.