O Povo é História

Há 35 anos

1989. CIDADES

Água bebida em Tauá é contaminada

Diversas entidades civis e órgãos oficiais do município de Tauá, distante de Fortaleza cerca de 370 quilômetros, estão em grande movimentação há mais de um mês em prol de medidas que revertam a situação do açude Broco. Atualmente o reservatório é a única fonte de abastecimento de água do local e não está em condições de fornecer água potável para a população de Tauá.

1989. INTERNACIONAL

Renuncia toda a cúpula

Berlim Oriental - O dirigente Egon Krenz e os 10 integrantes do birô político do Partido Comunista renunciaram ontem, assim como os membros do Comitê Central, segundo anunciou pelo rádio, Guenter Schabowski, membro reformista do Birô Político. Krenz ficou no poder menos de dois meses. Honecker foi expulso do Partido Comunista.

Há 55 anos

1969. POLÍTICA

Prefeito obtém liberação de 326 mil

O prefeito José Walter Cavalcante conseguiu, junto ao Govêrno Federal, a liberação de mais 326 mil cruzeiros novos para as obras de construção do Ginásio Coberto Paulo Sarasate, que será inaugurado no próximo ano justamente na data aniversária da morte do ilustre político cearense. Essa verba faz parte da cota relativa a 68 enquanto 100 mil cruzeiros novos de 69.

1969. MUNDO

Chamada militar feita por sorteio

Washington, 4 - O primeiro sorteio em 27 anos para a circunscrição militar nos Estados foi levado a cabo ontem à noite, colocando os rapazes nascidos a 14 de setembro na frente dos que serão chamados ao serviço em 1960. A primeira data foi retirada da urna pelo legislados Alexander Pirnei, republicano de Nova Iorque, pertencente à sub-comissão de circunscrição militar.

Há 75 anos

1949. CAPA

O burro assassinou a faca

Verificou-se no municipio de Canindé um caso original e impressionante. Um agricultor arreava um burro de sua propriedade. No momento em que colocava a cangalha, o animal enfureceu-se e avançou, agressivo, para o dono, atacando-o a dentadas. O agricultor levava uma faca á cintura, e, numa das envestidas, o burro abocanhou-a, a faca foi cravar-se em cheio no figado do lavrador.

1949. ESPORTE

Penarol e Gentilandia

Gentinlandis e Penarol se degladiarão amanhã, no Estadio Municipal, cumprindo, desta maneira, o ante-penultimo embate do Campeonato Cearense de Futebol do corrente ano. Gentilandia e Penarol poderão surpreender o publico que afluir ao Estadio com uma peleja disputada, surgindo daí lances de sensação como muitas vezes não assistimos em partidas melhores.