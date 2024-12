O Povo é História

Há 20 anos

2004. DITADURA

Dez meses para abrir arquivos

Mesmo que o presidente Luiz Inácio Lula decida abrir imediatamente os arquivos da ditadura, a Agência Brasileira de Inteligência (Abin) vai demorar de oito a dez meses para poder catalogar as informações e deixá-las à disposição dos interessados. Sem a catalogação, o fornecimento das informações seria impraticável diante do volume de dados dos arquivos da ditadura.

2004. ESPORTES

Atletas viram reféns

Um argumento recorrente nas discussões envolvendo a Lei 9615/98, a chamada Lei Pelé, defende que os jogadores deixaram de ser reféns dos clubes para se tornar reféns dos empresários, que passaram a mediar com mais liberdade e poder todas as transações envolvendo os atletas brasileiros. "A relação entre o atleta e o clube deve se pautar na legislação trabalhista."

Há 40 anos

1984. MUNDO

Pinochet já desterrou 648

Santiago do Chile - O Governo militar chileno desterrou ontem 58 pessoas a diversos povoados do norte e sul do país, elevando a 648 o número de confinados desde a implantação do Estado de Sítio no país, há quase um mês, segundo organismos de defesa dos direitos humanos. O toque de recolher no Chile não vigorará durante dois dias, no próximo fim-de-semana.

1984. TRAGÉDIA

Mortos já sobem a 1.200

Bhopal (India) - Pelo menos 1.200 pessoas morreram por causa do escapamento de gás tóxico ocorrido segunda-feira em uma fábrica de pesticidas de Bhopal, centro da India - indicaram fontes médicas locais. "Teme-se que o balança seja muito mais grave, de duas mil vitimas ou mais" - declarou um médico à "AFP". "Já podemos confirmar a morte de 475 pessoas."

Há 60 anos

1964. POLÍTICA

Peron transferido

O ex-presidente Juan Peron desapareceu ontem do hotel Andaluzia, onde se encontrava há 24 horas. O conjunto de apartamentos, que estava reservado para êle e sua comitiva, esvaziou-se como que por encanto entre às 14 e 15 horas. Sabe-se então que o ex-presidente argentino havia saído simplesmente para almoçar e que voltaria mais tarde, mas depois ficou confirmado que não.

1964. BRASIL

Novo regulamento para atracação

A fim de assegurar maior produtividade às operações portuárias, o Ministro da Viação em portaria recente estabeleceu normas diferentes de prioridade para atracação de navios nos portos nacionais. Com isso visa o ministro Juarez Távora propiciar economia de tempo e racionalização dos serviços de carga e descarga. É concedida atracação imediata aos grandes navios.