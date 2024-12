O Povo é História

Há 25 anos

1999. SECA

Critica a descontinuidade de ajuda

O Governo Federal destinou nada menos que R$ 2 bilhões entre junho de 1998 e dezembro deste ano, para combater os efeitos da seca no Nordeste. Os dados foram repassados à Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara, em Brasília, pelo superintendente da Sudene, Marcos Formiga. Formiga criticou a descontinuidade das ações para enfrentar a seca e os programas.

1999. CEARÁ

Família é "dona" de Irauçuba

Dona Hilda e seu mossoró são dois dos quatro filhos herdeiros diretos do espólio de Luís da Mota Braga, falecido em 1967, que envolveria uma extensão de terra em torno de 332, 10 hectares, cerca de 18 quilômetros, no município de Irauçuba, a 148 quilômetros de Fortaleza. É quase quatro vezes o município de Irauçuba, incluindo toda a zona urbana da cidade.

Há 45 anos

1979. MUNDO

URSS retira tropas da Alemanha

A União Soviética começou ontem a retirar parte de suas tropas acantonadas na Alemanha Oriental, cumprindo uma promessa feita neste sentido pelo presidente Leonid Brejnev. Aparentemente, o objetivo de Moscou é o de obrigar o Ocidente a reconsiderar seus planos de reforçar o poderio nuclear da OTAN na Europa. O Secretário-Geral da Aliança Atlântica elogiou a retirada.

1979. ECONOMIA

Cariri incluido no plano cafeeiro

A região do Cariri foi incluida, por decisão de ontem da diretoria do Instituto Brasileiro do Café no Plano de Recuperação e Revigoramento de Cafezais, o que vai permitir, já a partir de janeiro próximo, o apoio financeiro ao plantio do café naquela área. Até então, o Plano se achava restrito, no Ceará, à região de Ibiapaba onde já existem cerca de seis milhões de pés.

Há 65 anos

1959. CIÊNCIA

Há vapores de água em vênus

Washington,5 - Um vôo de dois argonautas norte-americanos, até 24.300 metros de altura realizado na semana passada, permitiu a primeira de terminação da existência de vapor de água nas grandes nuvens que envolvem o planeta Venus. O balão foi equipado com um telescópio de 40 centimetros, instrumentos para a análise da luz e um "rastreador de estrêlas".

1959. ESPORTES

Cratéus precisa apenas do empate

Não há mais dúvidas de que o jôgo de amanhã, à tarde, no Estádio Presidente Vargas, entre Sobral e Crateús, está atraindo as atenções dos desportistas da Capital. Isto porque, para Crateús se sagrar campeão da Zona Norte do Estado, e dar um largo passo para a obtenção do título máximo do VII Torneio Aberto Inter-Municipal de Futebol, precisará apenas de um empate.