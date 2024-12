O Povo é História

Há 30 anos

1994. CONFLITO

Observadores como escudo humano

Cinco observadores militares da ONU (Unmo) estão sendo usados como "escudos humanos" pelos sérvios bósnios, perto do aeroporto de Banja Luka, cidade sob controle sérvio no Norte da Bósnia, afirmou ontem um porta-voz da Força de Proteção da ONU (Forpronu), em Zagreb. Há uma semana, três Unmo, um dos quais tem problemas cardíacos, foram colocados sob prisão domiciliar.

1994. ESPORTES

Comemora título de campeão

O time do Ferroviário, ainda no clima da comemoração da conquista do campeonato 94, terá um novo contato com a torcida e a bola neste domingo, a partir das 15 horas, na Vila Olímpica Elzir Cabral. O clube vai receber as faixas de campeão numa partida amistosa diante do Tiradentes, o adversário que mais complicou a situação coral este ano, pois o venceu duas vezes.

Há 50 anos

1974. NACIONAL

"Petrobrás II" encerra perfuração

RIO - O navio-sono da Petrobrás II encerrará na próxima semana a perfuração do poço 1-RJS-9A e no final do mês começará a operar numa outra área no campo de Garoupa, iniciando os trabalhos de delimitação da estrutura de calcáreo localizada no litoral de Campos. A equipe de técnicos do navio-sonda que encontrou óleo no litoral fluminense mostrou-se bastante otimista.

1974. INTERNACIONAL

Venezuela anunciará reatamento

Caracas - O presidente Carlos Andrés Perez anunciou hoje o reatamento das relações da Venezuela com Cuba, segundo informou ontem o jornal "El Nacional", de Caracas. O presidente Perez deverá fazer "um anúncio oficial" hoje, no Congresso, sobre as relações cubano-venezuelanas. Embora a notícia não tenha sido confirmada nas esferas oficiais.

Há 60 anos

1964. MUNDO

Queimam bandeira e retrato

Rio, 7 - Revela-se nesta capital que membros da Juventude Peronista queimaram uma bandeira brasileira no centro de Buenos Aires, enquanto terroristas detonavam uma bomba no pátio do Ministério do Exterior, em sinal de protesto contra a devolução do ex-ditador Juan Perón à Espanha. Um retrato do presidente do Brasil, marechal Castelo Branco, foi queimado.

1964. CEARÁ

Porto será transformado

O engenheiro Miranda Carvalho, diretor geral do Departamento de Portos e Vias Navegáveis, apresentou ao governador Virgilio Távora sugestão no sentido de organizar o porto do Mucuripe nos moldes a serem adotados para portos do Paraná e Rio Grande do Sul. A fórmula consiste em transformar a atual Administração do Porto numa sociedade de economia mista.