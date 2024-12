O Povo é História

Há 30 anos

1994. Vida&Arte

Coração mata Tom Jobim

O Brasil está em silêncio. Perdeu o Tom. Foi às 7 horas da manhã de ontem (horário dos Estados Unidos), de parada cardíaca, após ter sido submetido a uma angioplastia, no Hospital Monte Sinai, em Nova York. O "maestro soberano", compositor, arranjador, poeta e cantor Antônio Carlos Brasileiro de Almeida Jobim sai de cena antes do tempo. Ia completar 68 anos.

1994. ESPORTES

Sumov pode conquistar título

O Sumov pode sair hoje do ginásio do Náutico Atlético Cearense como tetracampeão cearense de futebol de salão adulto. Para isso, o clube mais tradicional do futebol do Estado precisa pelo menos de um empate, na partida contra o Banfort. O jogo começa às 21 horas, definindo o campeão do segundo turno. Esta será a última partida das equipes no quadrangular decisivo.

Há 50 anos

1974. INTERNACIONAL

Soyuz-16 volta a Terra

Moscou - Os dois cosmonautas soviéticos da Soyuz-16 aterrissaram ontem, sem dificuldades, numa área da Ásia Central, depois de concluir com êxito uma missão de seis dias, em preparação ao vôo espacial soviético-norte-americano do próximo ano. A agencia "Tass" informou que foram realizadas com sucesso as provas de todos os sistemas a serem utilizados.

1974. VOTAÇÃO

Gregos votaram pela democracia

Atenas - Os primeiros resultados do plebiscito realizado ontem na Grécia indicam que a futura forma de Governo será a República Presidencial. Três entre cada quatro gregos preferem o regime republicano à monarquia. Se a maioria do eleitorado preferisse a monarquia, o rei Constantino e sua familia retornariam imediatamente à Grécia, de se exilio na Grã-Bretanha.

Há 70 anos

1954. MUNDO

Pedido de conselho de guerra

Londres, 10 - O deputado trabalhista Wigg propôs, na Câmara dos Comuns, que o marechal Montgomery responda a Conselho de Guerra por detenção ilegal de documentos. Lord Montgomery, do alto de uma das galerias reservadas aos pares de reino, seguiu o caso com olhar de ironia. A questão levantada por Wigg tratava do inventário de documentos secretos.

1954. CEARÁ

Três mil volumes contendo massas

Iguatu - O comércio de Iguatu atravessa, no momento, uma das maiores crises de sus ahistória, com relação à falta de transportes na Estrada de Ferro. Os armazens da rodovia principal de nosso Estado, aqui, se encontram superlotados de volumes e, em face da tal situação, acaba de fechar, para nós, a sua secção de despachos, em prejuizo gritante para os interessados.