O Povo é História

Há 20 anos

2004. BRASIL

Nota de corte divulgada na Internet

Alunos interessados em concorrer a uma das vagas do Prouni (Programa Universidade para Todos) terão, a partir de hoje, a nota de corte de cada curso à disposição na Internet antes de fazer a inscrição. O objetivo é evitar que o estudante faça a opção por um curso muito procurado e não tenha chance de ser selecionado. Foi anunciada ontem pelo Ministério da Educação.

2004. CAPTURA

Capivara mobiliza 18 bombeiros

Uma capivara mobilizou o trabalho de 18 bombeiros do Grupamento Marítimo do Corpo de Bombeiros (G-Mar) durante todo o dia de ontem, no Rio. O roedor apareceu por volta das 7h30min nas areias da praia do Arpoador, na Zona Sul. Em seguida, acomodou-se nas pedras, para depois se lançar ao mar. Apenas no início da noite o animal foi salvo. Uma fêmea adulta.

Há 40 anos

1984. POLÍTICA

Brasil vai devolver o gás da Índia

Serão reembarcados para os Estados Unidos na próxima quinta-feira os 13.600 quilos do veneno químico isocianato de metila, que chegaram ao porto do Rio a bordo do navio "Zeus" na quinta-feira na semana passada. Decreto assinado no dia 5 deste mês pelo Governo do Estado do Rio proibindo o transporte, o armazenamento e o processamento do veneno químico.

1984. MUNDO

Ameaça de bomba no Nobel da Paz

Numa cerimônia que foi interrompida, devido à ameaça de uma bomba, o Bispo sul-africano negro, Desmond Tutu, recebeu ontem em Oslo, o Prêmio Nobel da Paz de 1984. A cerimônia na Universidade de Oslo foi atrasada por 20 minutos, enquanto era evacuado o auditório, onde estava, inclusive, o Rei da Noruega, Olavo V. A Polícia, alertada por um telefonema anônimo.

Há 60 anos

1964. INTERNACIONAL

URSS critica politica ocidental

O chanceler soviético Andrei Gromiko propôs, ontem, uma conferência mundial de cúpula sôbre o desarmamento, num discurso em que atacou a politica ocidental no Vietnam, no Congo e a fôrça nuclear multilateral da OTAN, embora prometendo todo o apoio de seu país aos esforços das Nações Unidas para reduzir as tensões internacionais.

1964. ESPORTES

Clubes discutirão hoje 13º e férias

Reunem-se, às 20 horas, os clubes da primeira divisão da FCD, oportunidade em que o pagamento do 13º mês será assunto dos mais importantes da reunião, que terá por local a sede da mentora. Alguns dirigentes de clubes alegam que as agremiações atravessam dificuldades financeiras. Desconfiam que o atleta profissional não esteja enquadrado dentro do beneficio da Lei.