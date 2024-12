O Povo é História

Há 25 anos

1999. ÚLTIMAS

Moscou suspende ataques

O Exército russo anunciou ontem, em Moscou, que suspendeu seus bombardeios aéreos contra Grozny até hoje à meia-noite para permitir retirada de civis da capital chechena através de novos corredores. É a primeira vez desde o início da operação militar russa na Chechênia, em 5 de setembro passado, que anuncia uma suspensão de ataques contra a capital, bombardeada.

1999. CIDADES

Carregamento de carvão

Onze caminhões com carregamento de carvão vegetal, estacas e lenha foram apreendidos por fiscais do Ibama, em uma blitz realizada na BR-020, das 20 horas da última sexta-feira às 6 horas de ontem. Ao todo foram apreendidos 1.700 sacas de carvão vegetal, mil estacas e 20 metros de lenha. O carregamento vinha principalmente de Canindé.

Há 35 anos

1989. REUNIÃO

Proibição do metanol

O presidente do Conselho Nacional do Petróleo (CNP), França Domingues, participou ontem de manhã de uma reunião na Cetesb (Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental) para discutir a crise do álcool e, especialmente, eventuais saídas, caso seja mantida, pela Justiça, a proibição do metanol. A única alternativa será o racionamento do álcool.

1989. POLÍTICA

Mudam regras para uso do FGTS

Brasília - A resolução, aprovada após mais de três horas de reunião pelos conselheiros, deve entrar em vigor amanhã, quando será publicada no Diário Oficial da União. Os mutuários que assinaram contrato antes da lei, de 12 de outubro passado, ficaram livres da exigência de ter, na conta do FGTS, saldo mínimo igual a cinco vezes a renda mensal para usar o fundo no abatimento.

Há 45 anos

1979. MUNDO

Estudantes ocupam Embaixada

Cerca de 10 estudantes invadiram ontem os jardins da Embaixada norte-americana de Beirute, em solidariedade à ocupação da missão diplomática em Teerã, que ontem completou uma semana. Mas os soldados sírios acantonados no Líbano expulsaram os estudantes, que ameaçavam sair só quando o ayatollah Khomeini desse ordens para isso.

1979. INTERNACIONAL

Pára outra usina nuclear do japão

Tóquio - Um defeito em uma bomba acionou um sistema automático, que paralisou o funcionamento de uma usina nuclear produtora de eletricidade, em Fukushima a 160 quilômetros ao norte de Tóquio, revelaram funcionários da empresa. Um porta-voz da usina explicou que não havia nenhum perigo de escapamento de radioatividade da usina de 784.000 quilowatts.