O Povo é História

Há 55 anos

1969. CEARÁ

Núcleo de Taíba reivindica estrada

Os moradores da localidade Taíba, de São Gonçalo do Amarante, estão encaminhando abaixo-assinado à SEVOME, reivindicando a construção de uma estrada que permitia sua integração no contexto municipal através de Pecém e Siupé. Apesar de se constituir núcleo de pesca bastante numeroso, Taíba "vive pràticamente isolada do restante do Estado.

1969. BRASIL

Sequestradores foram identificados

As autoridades militares e os organismos de segurança do País conseguiram identificar os sequestradores do avião Boeing, matrícula PP-VJX, pertencente à Viação Aérea Rio-Grandense - VARIG - ocorrido em 4 de novembro de 1969, quando voava entre as cidades de Buenos Aires (Argentina) e Santiago (Chile). O sequestro foi realizado por nove individuos.

Há 65 anos

1959. POLÍTICA

Efeitos da radiação no Brasil

Matutino carioca anuncia que há dois anos bombas atômicas foram lançada no espaço sul-americano. A partir de então, registraram-se, aparentemente, efeitos de radiação atômica no Brasil. E Minas Gerais, constatou-se a presença de estrôncio 90 no leite. Relatório das Nações Unidas constata um assustador aumento no indice de radiação no Rio de Janeiro.

1959. MUNDO

Em poder dos revoltosos

Buenos Aires, 14 - A rádio rebelde paraguaia noticiou que foram estabelecidas sete cabeças de ponte no lado paraguaio, à margem do rio Paraná. Informações ainda não confirmadas indicam que as localidades de Vila Capitão Bado, Bela Vista e Porto Iguaçu cairam em poder dos exilados, em número de três mil, que invadiram o Paraguai, sob o comando do major Juan José Botelha.

Há 75 anos

1949. CAPA

A Escola de Agronomia

Consoante informações que recebemos da nossa sucursal do Rio, o Senado aprovou, ontem, o projeto de lei federalizando, entre outros estabelecimentos, a Escola de Agronomia do Ceará. O professor José Dario Soares nos declarou: - A noticia é, realmente, alviçareira. Interessa de perto não sômente ao Ceará, mas, também, a todos os Estados vizinhos.

1949. ESPORTES

Excursionará a Recife o Maguarí

O brilhante feito do Maguari, levantando o Campeonato Cearense de Basquetebol, repercutiu grandemente em varias capitais do norte do Brasil, principalmente em Recife, onde os "principes" já desfrutavam de um grande cartaz. O clube da barra preta recebeu um atencioso convite, propondo bases para a realização de uma temporada do campeão cearense na capital mauricia.