O Povo é História

Há 50 anos

1974. FORTALEZA

Maioria quer os ônibus corujões

A população de Fortaleza divide as suas opiniões a respito da implantação do sistema de transporte coletivo noturno, determinada por lei municipal, oriunda de projeto do vereador Antônio Azin, e que vem encontrando oposição de parte do Sindicato dos Transportes Coletivos, que alega, principalmente, a própria ausência de passageiros durante longo periodo.

1974. ESPORTES

Clássico Ceará x Ferrim

No encerramento da temporada oficial de futebol neste ano de 74, jogam Ceará e Ferroviário, amanhã, às 16h30min no Castelão, num dos mais antigos clássicos dos nossos gramados. É indiscutivelmente um final brilhante para uma jornada longa, que tem merecido as melhores atenções do público. Os quadros do Tiradentes e do Calouros do Ar jogam a preliminar.

Há 60 anos

1964. CEARÁ

Brasil Esporte Clube

O distrito de Parangaba desde ontem, às 13h30m, está transformado num local de desespêro, tristeza e desolação. Centenas de pessoas, nas ruas, discutem sôbre o pavoroso desastre de ontem, que ceifou, até agora, de maneira brutal, a vida de onze pessoas, causando ferimentos em dezenas de outras, que continuam internadas na Assistência, SOS e Samdu.

1964. MUNDO

Equador: Nova constituição

Desde que Mosinsque proclamou os três podêres independentes. Executivo, Legislativo e Judiciário, como base do estado politico quase tôdas as constituições o consagraram, mas agora, o projeto da nova Constituição do Equador agrega um quarto poder, o Eleitoral. O projeto da Constituição está Impresso em um folhêto de 50 páginas e consta de 214 artigos.

Há 70 anos

1954. MUNICÍPIOS

Encalhada a produção agricola

Crateús - O comercio de Crateús atravessa, no momento, uma crise das mais angustiosas, determinada pela absoluta falta de transporte ferroviario. A produção agricola da safra deste ano encontra-se na sua quase totalidade, estagnada nos armazens locais, que, em consequencia disso, estão a braços com as mais sérias dificuldades. Ha cerca de cinquenta requisições.

1954. POLÍTICA

Nova luta contra o divorcio

Preparam-se os elementos contrários à tese divorcista esposada pelo sr. Nelson Carneiro e que são a maioria absoluta na Câmara Federal para não só dar combate á idéia, que volta a ser agitada, como bloqueá-la e levá-la finalmente ao fracasso. O comandante dessa batalha anti-divorcista á o sr. Arruda Câmara, chefe nacional do PDC, que já obteve duas expressivas vitórias.