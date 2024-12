Bolívia vai às urnas - Editorial

* desde 1928: As notícias reproduzidas

Os olhos das Américas estão voltados neste domingo para a Bolívia, onde se realizam eleições presidenciais e legislativas no meio de uma crise que consome o país há vários anos. Cerca de 3,6 milhões de eleitores, de uma população composta de quíchuas (30%), aimarás (25%), cholos ou mestiços (30%), e apenas de 15% de brancos, escolherá entre o líder indígena Evo Morales, do MAS (Movimento ao Socialismo) e Jorge "Tuto", Quiroga, do Podemos (Poder Democrático Social), representante das forças conservadoras.

Além do Presidente da República, e o vice-presidente, serão escolhidos 130 deputados, 27 senadores e, pela primeira vez, os prefeitos ou governadores dos nove departamentos (estados) do país.

Há um pequeno detalhe: a Bolívia, que comparece às cabines eleitorais, neste domingo, teve cinco presidentes nos últimos quatro anos e está profundamente dividida por uma crise que parece interminável. Aliás, crise é uma palavra que desde a independência do país, em 1825, nunca saiu do cenário. Nesse ínterim, ocorreram pelo menos 154 quarteladas.

Os bolivianos guardam mágoa do chilenos, pois graças a uma guerra como o Chile, no século XIX, perderam o acesso ao Pacífico tornando-se um país mediterrâneo. Na parte amazônica, a Bolívia igualmente foi constrangida a ceder território quando o Brasil resolveu reconhecer a independência do Acre, proclamado república em 1902 pelo gaúcho Plácido de Castro (1873-1908). Com o Tratado de Petrópolis, de 1903, a Bolívia, em troca da cedência de um território de mais de 142.800 km² ao Brasil, recebeu indenização de 2 milhões de libras esterlinas e a promessa de ter um acesso Atlântico pela construção da futura estrada-de-ferro Madeira-Mamoré.

O Brasil está no centro da crise boliviana por conta do projeto de nacionalização de duas refinarias da Petrobras. Evo Morales quer introduzir uma espécie de controle do governo para as reservas de petróleo e gás do país, que são as segundas maiores da América do Sul. Esse projeto encontra resistência nas classes dirigentes.

O sistema eleitoral boliviano é tão complicado que as eleições ocorreram mais para agravar a crise do que para animá-la. Só é considerado vencedor do pleito, quem obtiver 50% dos votos mais um. Caso ninguém consiga, a disputa vai para o Congresso, que escolherá o presidente da República. Como as eleições parlamentares dificilmente reproduzem a mesma correlação de forças da eleição para o Executivo, o mais provável é a confusão intensificar-se, no caso de a decisão ficar com o Parlamento.

Além do mais, o líder socialista não é bem visto pelo Departamento de Estado americano. Washington teme aliança da Bolívia com a Venezuela, ajudando a levar a América do Sul ainda mais para a esquerda. Por isso, constrói bases militares no Paraguai e Colômbia.

As regras atuais da Constituição boliviana favorecem as propostas de livre mercado e isso provocará um choque com as posições de Evo Morales, caso seja eleito. De qualquer forma, está marcada a convocação de uma Assembléia Nacional Constituinte em julho, mas os setores tradicionais talvez compliquem o processo por temor da eleição de uma assembléia dominada pela esquerda. Por isso, não se enxerga o fim da crise boliviana para um futuro próximo.

19 de dezembro de 2005

Evo Morales tem votação recorde, diz pesquisa

Pesquisa de boca-de-urna divulgada ontem às 20h em La Paz mostrava o candidato socialista Evo Morales com 44,5% dos votos, dez pontos percentuais à frente do segundo colocado, o ex-presidente Jorge ''Tuto'' Quiroga, com 34,3% dos votos, informou a rede de TV Unitel. Caso essa porcentagem seja confirmada, será a maior de um candidato a presidente obtida desde a volta da Bolívia à democracia, em 1982.

As comemorações pela vitória de Morales começaram já no início da noite de ontem na sede da Federação de Cocaleros da cidade de Cochabamba (400 km ao leste de La Paz), depois que foram divulgados os primeiros resultados extraoficiais confirmando uma possível vitória esmagadora.

''Evo, Evo Presidente, o país está presente'', gritavam os simpatizantes de Morales, pulando e dançando juntos na sede ''cocalera''. ''O projeto de Evo é o mais viável'', disse Carlos Reynold, um engenheiro petroleiro que preside um grupo de profissionais que apóia Morales, ''agora com mais razão''.

21 de dezembro de 2005

Pedagogia participativa - Editorial

Depois da vitória do líder indígena Evo Morales como presidente da Bolívia, cresce a curiosidade sobre o que vai se passar daqui para a frente. Trata-se de mais um líder popular eleito na América Latina com a missão de resgatar a dívida social e traçar um caminho autônomo para seu país. E, mais uma vez, há o temor de que o excesso de expectativas, limitações econômicas e imposições de ordem externa provoquem frustração nos eleitores.

Evo Morales parte com uma vantagem inicial: obteve mais votos do que o necessário para assumir o governo, sem contestações à sua legitimidade (fato inédito, visto que o sistema eleitoral boliviano dificilmente permite que um candidato alcance metade mais um dos votos). Pulou, assim, uma fogueira: a de ter de disputar o mandato no Congresso, como determina a Constituição quando não se obtém a maioria absoluta nas urnas.

O grande problema do novo dirigente boliviano vai ser a resistência dos departamentos. Sobretudo, a oposição do governo da província de Santa Cruz, que representa os interesses da parte mais rica do país, onde é latente a ameaça de cesseção. Lá estão concentradas as forças que defendem a manutenção do modelo de teor neoliberal contestado pelo restante do país.

A proposta de retomada pelo Estado das reservas naturais (petróleo e gás) atualmente sob o controle de empresas privadas estrangeiras (inclusive a Petrobras) causa apreensão nos meios econômicos. O compromisso foi assumido por Morales, que será cobrado pelos movimentos de sua base de apoio social.

O Departamento de Estado americano avisou que acompanhará a situação. As alternativas apresentadas por Washington não têm funcionado para os governos da região. A maioria não aceita sujeitar-se às condições do modelo mexicano, que só favoreceu, até aqui, segmentos das camadas dirigentes.

Por outro lado, é esperada intensificação do conflito de interesses quando da convocação da Assembléia Constituinte. Evo Morales pretende avançar para modelo de democracia participativa, que garanta maior intervenção dos cidadãos no processo de tomada de decisões. A possibilidade da criação de mecanismos que possibilitem a destituição de mandatários, pelos eleitores insatisfeitos com seu desempenho, está no horizonte, como forma de evitar os vícios da política fisiológica e elitista aplicada tradicionalmente no país.

De outro modo, uma política participativa faz com que os governantes dividam responsabilidades com os governados e estes aprendam a se sentir responsáveis pelas conseqüências das próprias decisões, deixando de debitá-las apenas aos dirigentes. Acompanhar o processo boliviano será certamente muito pedagógico para os povos da América Latina.