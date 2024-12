O Povo é História

Há 20 anos

2004. ÚLTIMAS

Pensões para vítimas de torturas

O Congresso do Chile aprovou ontem, em Valparaíso, o projeto de lei de indenizações às vítimas de torturas da ditadura militar do general Augusto Pinochet (de 1973 a 1990), cujos testemunhos foram registrados no Relatório Valech. A Câmara dos Deputados aprovou o projeto com 74 votos a favor, enquanto no Senado foi 34 a favor e dois contra. A lei já pode ser sancionada pelo presidente.

2004. ESPORTES

Obrigatório uso do desfibrilador

A Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados aprovou ontem o parecer do deputado federal Walter Feldmann (PSDB-SP) ao projeto de lei que obriga a existência de desfibriladores (equipamento usado em atendimento a vítimas de parada cardíaca) em espaços públicos, eventos esportivos e meios de transporte. Motivado pela morte do zagueiro Serginho.

Há 30 anos

1994. POLÍTICA

Não apresentaram nenhum projeto

A Assembléia Legislativa (AL) terminou ontem o ano legislativo de 1994 tendo analisado 170 projetos de lei, 21 resoluções, 12 emendas constitucionais, 10 decretos legislativos e 85 mensagens enviadas pelos poderes Executivo e Judiciário. Mesmo com a aparente produção, pelo menos metade dos atuais 46 deputados estaduais não apresentou nenhum projeto de lei em 94.

1994. CIDADES

Recebem óculos sem lentes

Exame de vista e óculos de graça para toda a clientela da rede de ensino. É essa a proposta de um projeto da Secretaria de Saúde do Estado com combinação com o Ministério da Saúde em Brasília, para atender a estudantes com problemas de acuidade visual. O resultado está preocupando os pais dos beneficiados. As armações estão sem lentes.

Há 40 anos

1984. ELEIÇÃO

Eleitores vão hoje às urnas

Após o plebiscito que decidiu a emancipação política, Maracanaú elege hoje, pela primeira vez, os seus representantes junto aos poderes Executivo e Legislativo municipais, quando 18.500 eleitores vão escolher entre os dois candidatos à Prefeitura aquele que deverá dirigir os destinos da edilidade na próxima legislatura. O pleito terá início às 8 horas em todas as seções eleitorais.

1984. MUNDO

Lançada sonda para explorar Halley

A sonda automática Vega-1 foi lançada ontem em Baikonur (Ásia Central soviética) por um foguete Proton em direção a Vênus e ao Cometa de Halley - anunciou a agência "Tass", enquanto a televisão soviética interrompeu a sua programação, para mostrar as imagens do lançamento. A Vega-1 alcançará o planeta Vênus em julho de 1985 e sobrevoará o Cometa de Halley.