O Povo é História

Há 25 anos

1999. FORTALEZA

Recorre contra proibição de multas

A Prefeitura entrará com recurso junto ao Superior Tribunal de Justiça (STJ), em Brasília, para anular a decisão do desembargador Ernani Barreira, em despacho concedido na quinta-feira, que impediu a Empresa Técnica de Transportes Urbanos S.A. (Ettusa) de cobrar multas de trânsito em Fortaleza. Isso é o que garante a procuradora-geral do Município, Lucíola.

1999. BRASIL

Suspeitos de acobertar grilagem

A metade das fraudes na documentação dos 3.065 latifúndios suspeitos de grilar terras no Brasil teria acontecido em 1% dos cartórios de registro de imóveis do País. A lista entregue à Procuradoria inclui as comarcas que "apresentam indícios de fraude e falsificação de títulos imobiliários em seus cartórios". São 17 comarcas no Amazonas, 11 do Pará, seis do Paraná, três no Amapá.

Há 35 anos

1989. NEGOCIAÇÃO

Seqüestro de Abílio Diniz

São paulo - Depois de 36 horas de tensa negociação, que deixaram a capital paulista sob suspense, o empresário Abílio Diniz foi libertado ontem, às 17h05min, por seus seqüestradores, que se entregaram à Polícia, como parte do acordo feito com o Cardeal Arcebispo de São Paulo, dom Paulo Evaristo Arns, que serviu de intermediário com a Polícia. Diniz foi recebido com salva de palmas.

1989. ELEIÇÕES

Boicote dos ônibus

O boicote aos transportes coletivos, da parte de alguns empresários de ônibus da Capital, foi o acontecimento que mais movimentou o Tribunal Regional Eleitoral, com a corregedora Águeda Passos Rodrigues Martins deslocando-se pessoalmente a empresas como a Cialtra e a Iracema, e constatando a manobra, com autuação dos responsáveis. Segundo ela, não há dúvidas.

Há 45 anos

1979. MANCHETE

Alterada legislação do IR

Decreto-lei assinado ontem pelo presidente João Figueiredo determina que o Imposto de Renda sobre o trabalho não assalariado (sem vínculo empregatício com a fonte pagadora) não incindirá em ganhos inferiores a Cr$ 5 mil. Além de aumentar a faixa de isenção de Cr$ 1 mil 800 para Cr$ 5 mil, o decreto-lei fixa novas alíquotas para o cálculo do imposto, que ficará retido na fonte.

1979. POLÍTICA

Exilio a Theodomiro Romeiro

Rio - O ex-preso político Theodomiro Romeiro dos Santos, primeiro brasileiro a ser condenado a pena de morte depois da Revolução de 64, seguiu, ontem, para o México, cujo governo o aceitou como asilado. Escoltado por dois agentes do DOPS e tres da Policia Federal, Theodomiro desembarcou no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, às 8h40min, procedente de Brasília.