O Povo é História

Há 50 anos

1974. INTERNACIONAL

As gueixas ameaçam greve

Tóquio - Trezentas gueixas, que tradicionalmente se dedicam a tocar instrumentos de corda e servir bebidas a homens que procuram companhia, ameaçaram entrar em greve, reivindicando melhores salários. As gueixas trabalham em sete balneários térmicos na provincia japonesa de Yamagata e seus dirigentes sindicais disseram que foram suspensas as negociações.

1974. NACIONAL

Petróleo: Área promissora

Rio - A partir dos testes de sísmicas, os tecnicos da Petrobrás delimitaram uma area promissora na foz do Rio Amazonas, a cerca de 270 quilometros da cista do Amapá. A plataforma semi-submersivel "Zephyr II" a única desse tipo em operações na America do Sul, operará no local. A zona é conhecida em termos tecnicos como "bright-spot", nome do processo de gero-fisica.

Há 60 anos

1964. BRASIL

Não quis vender boiada e foi preso

O GEIDEC prendeu, ontem à tarde, o sr. Geraldo Gonzaga, dono de uma engorda no bairro de Antonio Bezerra, por haver o mesmo recusado vender ao marchante Manuel Pereira 600 reses para o abastecimento de carne verde à população de Fortaleza. O sr. Geraldo Gonzaga, pelo que se adianta nas informações, será processado por sonegação.

1964. ESPORTES

América e Fortaleza

Encerrando as atividades pelo terceiro turno e realizando a última peleja de 1964, estarão se defrontando amanhã à tarde, no Estádio Presidente Vargas, as poderosas representações do Fortaleza, campeão do primeiro turno o América, vencedor da segunda etapa do certame da cidade. Com treinos de conjunto realizados ontem à tarde.

Há 70 anos

1954. MUNDO

O problemas da Ilha Formosa

Washington - A declaração de Moscou pedindo que os Estados Unidos "deixem" Formosa, o seu estreito e as Ilhas dos Pescadores,s em suscitar até agora uma reação oficial, permite aos técnicos norte-americanos, o estudo de uma nova manifestação da politica exterior soviética que afeta sobretudo as relações entre Moscou e Pequim. A primeira vez que a União Soviética toma partido.

1954. ECONOMIA

Ameaça de colapso nos transportes

Rio - O sistema de transportes rodoviário de passageiros e carga acha-se ameaçado de sofrer inevitàvelmente um colapso, caso seja concedido o novo aumento pretendido para os preços dos pneumáticos. Isso é o que declara, em telegrama dirigido ao presidente da República, a Confederação Nacional dos Transportes Terrestres, solicitando ao mesmo tempo providências.