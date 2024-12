O Povo é História

Há 55 anos

1969. CEARÁ

Asfalto vai ligar Iguatu e Icó

Iguatu - A Associação Comercial de Iguatu tomou conhecimento através do engenheiro presidente do DAER, José Ribamar Alves de Souza, de que aquêle departamento pretende proceder ao asfaltamento do trecho Iguatu-Icó, dentro do plano diretor da Estrada do Algodão. Também será construída a ponte quatro, destruida pelas chuvas.

1969. MUNDO

Berlim dá o primeiro passo

Boon, 20 - O regime comunista da Alemanha Oriental deu ontem o primeiro passo no sentido de pôr em marcha a nova politica do Pacto de Varsóvia para com o Govêrno da Alemanha Ocidental, dirigido pelo chanceler Willy Brandt. O presidente e chefe do Partido Comunista alemão oriental, Walter Ulbricht, enviou uma carta ao presidente Gustav Heinemann, da Alemanha Ocidental.

Há 65 anos

1959. BRASIL

Exibição de Filmes

Rio - (Transpress) - Doravante, todos os cinemas do país serão obrigados a exibir filmes nacionais de longa metragem, pelo menos quarenta e dois dias por ano. Isso determina um decreto, ontem assinado pelo Presidente da República. Acentua o decreto que os filmes nacionais deverão permanecer em cartaz em igualdade de condições com as peliculas estrangeiras.

1959. INTERNACIONAL

Cuba pedirá a extradição de Batista

Havana - Cuba pedirá a extradição do ex-presidente Batista, - anunciou o ministro Raul Roa. Batista está exilado na Ilha de Madeira. Declarou o ministro que seriam instaladas as "demarchas" brevemente e que, conquanto Cuba não tivesse tratado de extradição com Portugal, seria possível a extradição sob o amparo do principio de reciprocidade.

Há 75 anos

1949. CIÊNCIA

Notavel descoberta

Londres, 20 - O matemático inglês Bogh acaba de inventar o aparelho tradutor que "fala" doze idiomas, segundo anuncia o "News Cronicle". A fantástica máquina tem um nome de "Cérebro Eletronico". O operador registra em inglês, num teclado normal da máquina de escrever, qualquer texto que, após segundos, aparece traduzido numa folha de papel em francês, russo.

1949. ECONOMIA

Querem forçar novo aumento

Todos os anos, em Fortaleza, no período compreendido entre os meses de dezembro e março, verifica-se uma escassez de gado. Aproveitando esta circunstancia, os boiadeiros, marchantes e açougueiros pleiteiam majorações, que infalivelmente recaem sobre a população. O governo mantem-se no proposito de não permitir, que seja feita a elevação dos preços da carne.