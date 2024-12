O Povo é História

Há 20 anos

2004. EDUCAÇÃO

Itarema erradica analfabetismo

O município de Itarema, a 276 quilômetros de Fortaleza, é o primeiro do Ceará a conseguir erradicar o analfabetismo de seus moradores maiores de 15 anos. Através do projeto Alfabetização é Cidadania, 3.478 pessoas que não sabiam ler nem escrever, estão agora incluídas no mundo do conhecimento, sabendo pelo menos escrever o próprio nome ou até uma carta.

2004. ECONOMIA

EUA vão sobretaxar camarão

As exportações de camarão do Brasil para os Estados Unidos serão sobretaxadas em média em 10,4% a partir de quinta-feira da próxima semana. A taxa adicional será cobrada para compensar o que as autoridades americanas consideram dumping (venda por preços abaixo do custo, com prejuízo à produção local). A sobretaxa é resultado de ação antidumping.

Há 40 anos

1984. CEARÁ

Reação à desativação dos trens

O conhecimento do plano da RFFsa de desativar, paulatinamente, o transporte ferroviário de longo percurso, de passageiros, está repercutindo no Ceará e gera preocupação entre setores da sociedade que temem ver criado um problema social grave com a supressão do trem, responsável pelo transporte das populações de baixa renda e pela cobertura das cidades.

1984. MUNDO

Toque de recolher no Peru

Lima - A Força Armada peruana impôs ontem o toque de recolher na cidade de Huancavelica, capital do Departamento andino de mesmo nome, após um atentado do Sendero Luminoso que explodiu um depósito de 800 caixas de dinamite e sabotou a rodovia e a ferrovia. Cerca de 50 senderistas assaltaram na noite de quarta-feira o depósito de dinamite da Corporação.

Há 60 anos

1964. POLÍTICA

Política de minérios

Rio - O Conselho de Segurança Nacional aprovou, durante uma reunião convocada pelo Presidente Castelo Branco, o relatório sôbre a nova política de minérios do Govêrno, que visa principalmente ao aumento das exportações como fator de ingresso de divisas no País. Tanto as emprêsas estrangeiras quanto as nacionais terão do Govêrno Federal um tratamento idêntico.

1964. BRASIL

O que dispõe a nova Lei do Sêlo

A nova Lei do Selo, que deverá ser publicada no Diário Oficial da União, nos próximos dias, estabelece que não pagarão o tributo: recibos de qualquer valor, de qualquer espécie e para qualquer finalidade; contratos de aluguel de casa de residência, finanças e hipotecas, financiamentos agrícola e pecuário de tôda espécie; titulos da dívida pública, ações nominais e ao portador.